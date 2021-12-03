Металлоинвест признан мировым лидером по величине и жизненному циклу запасов железной руды

Оценка проводилась с привлечением ведущего международного консультанта-верификатора – британской компании SRK Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Металлоинвест» оценила запасы железной руды в соответствии с международными стандартами JORC 2012. На 1 января 2021 года экономически извлекаемые запасы железной руды Металлоинвеста составляют 15,4 млрд тонн.

При оценке запасов учитывались не только геологическая модель месторождений и прогнозный объем производства товарной железной руды, но и оценочное производство продукции высоких переделов – окатышей и горячебрикетированного / прямовосстановленного железа в долгосрочной перспективе.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, новая оценка запасов говорит о том, что Металлоинвест стал мировым лидером по величине и жизненному циклу запасов железной руды среди всех горно-металлургических компаний:

– За 11 лет, прошедших с предыдущей оценки запасов, наши предприятия добыли около 1,7 млрд тонн железной руды, а международные стандарты существенно изменились в сторону ужесточения. Тем не менее, нам удалось нарастить запасы до крупнейших в мире – благодаря доразведке месторождений, новым геологическим моделям, совершенствованию планирования горных работ, повышению качества товарной продукции и разработке технологии обогащения окисленных кварцитов

Оценка проводилась с привлечением ведущего международного консультанта-верификатора – британской компании SRK. Утвержден отчет компетентного лица о величине минеральных запасов и ресурсов (CPR).