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Экономика29 ноября 2021 13:00

«Быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений»

Михайловский ГОК подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам
Ольга ДАНИЛОВА
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Результаты аудита подтвердила независимая оценка представителей TÜV NORD CERT GmbH (Германия)

Результаты аудита подтвердила независимая оценка представителей TÜV NORD CERT GmbH (Германия)

Фото: предоставлено пресс-службой

Соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента на днях подтвердил Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест»).

Как рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров, эксперты дали высокую оценку уровню производственной и управленческой деятельности предприятия, процессу непрерывных улучшений, работе служб, отвечающих за вопросы безопасности и охраны окружающей среды, технической политики, взаимодействию с потребителями и развитию компетенций сотрудников:

– Это ключевые направления для успешной реализации нашей миссии – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений.

Результаты аудита подтвердила независимая оценка представителей TÜV NORD CERT GmbH (Германия).

Ведущий аудитор TÜV NORD CERT GmbH Дмитрий Панкратов подчеркнул:

- В ходе проверки мы отметили профессиональную работу коллектива комбината, положительную динамику показателей в области качества процессов, соблюдение всех параметров и нормативов. Сотрудники, отвечающие на наши вопросы, в полном объеме владеют информацией и современными практиками. К примеру, в области охраны труда – инструментом «охота на риски», в энергоменеджменте – регрессионным анализом, то есть математическим методом оценки эффективного использования энергоресурсов, в оценке экологического воздействия – применением диагностических возможностей передвижной лаборатории.

Наблюдательные аудиты подтвердили соответствие систем менеджмента Михайловского ГОКа в областях качества, охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018 соответственно.

Экономика: Бизнес