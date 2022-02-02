«Удивляюсь, как у собак не разъело лапы от этой грязи»: зоозащитники жалуются на условия в курском приюте

Волонтеры утверждают, что вольеры с волками утонули в грязи. Фото - Ольга Хворова

В Курской области произошел резонансный случай. В фатежском приюте для животных «МиЛена» зоозащитники якобы обнаружили медведя без признаков жизни. Сотрудники приюта говорят, что в клетке была игрушка.

Медведь умер, напоровшись на палку

Компания «МиЛена» занимается отловом бездомных животных, их передержкой, социализацией, адаптацией, лечением. Главная задача – сделать для зверей максимально комфортные условия, дать должное лечение и найти будущий дом, значится на официальном сайте компании.

Но так ли это на самом деле? Активистов возмутило, что после того, как в «МиЛене» гималайский медведь нанес тяжкое увечье женщине, диких животных все равно продолжали там держать.

Животное купили несколько лет назад в тульском передвижном зоопарке. А трагедия произошла в 2020 году. 50-летняя женщина, работающая в приюте первый день, разговаривала по мобильному телефону, свободной рукой схватилась за решетку, отделявшую ее от шестилетнего гималайского медведя по кличке Балу. Животное отреагировало моментально и попыталось затащить работницу в клетку. Служители приюта отбили женщину от медведя. А вскоре выяснилось, что Балу умер. Как говорят сотрудники «МиЛены», он напоролся на острие палки, которой его отгоняли его от пострадавшей сотрудницы. Фатежский районный суд оштрафовал директора приюта Елену Ходинскую на 35 000 рублей за то, что пострадал человек.

С тех пор активисты зачастили в приют с проверками. И вот, после недавней такой поездки, зоозащитники снова заявили о плохих условиях для животных в «МиЛене».

Будки в грязи и миски без еды?

- Мы решили поехать с проверкой в приют «МиЛена» потому, что у нас, в Белгородской области, эта фирма по контракту с администрацией отлавливает собак, ей на это из бюджета выделяют средства. Хотели посмотреть условия содержания животных, так как в прошлом году прокуратура в приюте нашла много нарушений в содержании животных, – Рассказывает общественный инспектор Ольга Хворова. - Прокуратура обнаружила, что в приюте нет изолированных отсеков, то есть клеток для животных, которым сделали операцию, не было планировки выгула собак и плана уборки, дезинфекции помещений, территория приюта не была обнесена забором высотой не менее двух метров. Помимо этого там нашли просроченные лекарственные средства для ветеринарного применения, некоторые медикаменты неправильно хранили.

«В ходе осмотра сайта приюта для животных без владельцев ООО «МиЛена» установлено, что видеозапись процесса отлова ведется не полностью, на видеозаписи запечатлен только момент начала отлова животных с обозначением места отлова. Видеозаписи размещаются на официальном сайте приюта. Там размещены единичные видеозаписи процесса отлова, количество которых значительно ниже количества произведенных отловов. Таким же образом ведется видеозапись процесса возврата животных к месту прежнего обитания, однако размещены не все видеозаписи», значится в письме прокуратуры Фатежского района.

5 января, когда зоозащитники приехали на место, их встретили два работника приюта, которые отказались впускать кого-либо внутрь, так как директора не было на месте.

- Тогда мы начали звонить в полицию. Приехали стражи порядка, посмотрели наши удостоверения, убедились, что мы - общественные инспекторы и имеем право проверить содержание животных. Сразу после этого работники приюта перестали нам препятствовать. Мы вошли внутрь и увидели животных, которые находятся в плачевных условиях: алабаи без будок, вольеры с волками, которые просто утонули в фекалиях и грязи. У них даже не было еды и воды. Мы, конечно же, все это зафиксировали на фото, – говорит Ольга.

По словам волонтеров, из-за грязи в вольере одна из собак стояла на трех лапах. Фото - Ольга Хворова Фото: материалы пресс-служб

Зоозащитники говорят, что у животных не было еды и воды. Фото - Ольга Хворова Фото: материалы пресс-служб

Затем зоозащитники направились к клетке, где раньше держали Балу.

- Удивило то, что дверь в клетку была открыта. Но потом мы разглядели, что там, на полу, лежит что-то большое и не двигается. Позвали полицейского и решили зайти внутрь. Оказалось, что это медведь. Он не дышал, был холодным, твердым, его припорошило снегом. Но, видимо, это зрелище удивило только нас – от полицейских никакой реакции не последовало, - говорит Ольга. – Тогда мы решили пойти дальше, к «нашим» отловленным собакам. Зашли в вольеры и начали фотографировать условия их содержания – там тоже все было в грязи, не было еды и воды, хотя по условиям контракта это недопустимо. В последнем вольере были алабаи. Они даже не могли сесть или лечь, одна собака вообще была вынуждена стоять на трех лапах – все вокруг было в фекалиях и воде. До сих пор удивляюсь, как у них не разъело лапы.

Зоозащитники утверждают, что в клетке находился труп животного. Фото - Ольга Хворова Фото: материалы пресс-служб

По словам активистов, вольеры животных были в грязи. Фото - Ольга Хворова Фото: материалы пресс-служб

«Подставил к шее предмет, похожий на электрошокер»

Пока зоозащитнкики стояли возле вольера, к ним подбежал муж директора приюта. По словам Ольги, он подскочил к одной из активисток, начал кричать, схватил ее и прислонил к ее шее какой-то предмет, похожий на электрошокер.

- Мы начали все это снимать на телефоны, тогда мужчина выхватил их и перекинул через забор в клетку к алабаю. Мы решили двигаться в сторону выхода, однако покинуть приют нам не удалось – работник «МиЛены» закрыл дверь на замок. Машиной нам перегородили выезд. Пришлось вызывать ДПС, рассказали им всю ситуацию, однако и она нам ничем не помогла – приехали и почти сразу же уехали обратно. Дело хоть как-то сдвинулось с мертвой точки, когда на место приехал заместитель начальника полиции Николай Козьменко. Он сказал, чтобы все участники конфликта ехали в полицейский участок, - рассказывает Ольга.

Николай Козьменко отказался комментировать ситуацию «КП». Известно, что активистки написали в прокуратуру обращения с просьбой проверить условия содержания животных по муниципальному контракту – каждый вольер должен чиститься отдельной щеткой и быть засыпан опилками, собак разного пола должны держать по контракту отдельно друг от друга, в приюте обязаны быть ветеринарный кабинет, карантинная зона и теплое помещение после стерилизации.

Руководитель пресс-службы полиции Курской области Лилия Каменева пообещала, что по всем фактам, указанным в обращениях, будет проведена проверка.

Игрушечный ли медведь?

Позже на своей странице в соцсети Елена Ходинская выложила видео, которое снял Михаил. Он говорит, что в клетке лежит не труп медведя, а плюшевая игрушка. Однако зоозащитники заявляют, что по их фото видно, что у медведя другие лапы и морда, и в тот день в клетке было мертвое животное.

- Да, в клетке действительно была игрушка, она, если честно, до сих пор там лежит. Для чего? На самом деле, это очень комичная ситуация. У нас и в других вольерах лежат подобные игрушки, одежда, шкурки всякие – это нужно просто для теплоты. У нас установлена камера, которая снимает как раз эту клетку, там видно, что никто ничего из вольера не выносил, и ничего туда не заносили, - Объясняет директор приюта «МиЛена» Елена Ходинская.- Ситуация с медведем – это чистая провокация со стороны волонтеров. Если бы в приюте действительно находилось то, что они выложили в свои соцсети, то они бы так быстро и просто оттуда не уехали, созвали бы туда всех. А так, почему-то все фото и видео появились в сети только на следующий день.

Однако неравнодушные куряне оставлять произошедшее без внимания не собираются. Они обратились к главе области Роману Старовойту, который, в свою очередь, на одном из оперативных совещаний поручил разобраться в ситуации с медведем и держать это дело под особым контролем. Но пока никаких изменений нет.

«Дикие животные у нас никогда не числились»

- Год назад мы запрашивали проверку условий содержания отловленных собак в прокуратуре. Тогда они перечислили очень много диких животных, которые находятся в «МиЛене»: гималайский медведь, четыре оленя, дикобраз, два песца, карликовый мул. Мы этих животных не увидели. Теперь нас интересует вопрос – куда делись все эти звери? Сейчас мы обращаемся во все инстанции, надеясь, все-таки разобраться в этой ситуации, - говорит Ольга.

Директор приюта утверждает, что дикие животные у них больше не содержатся. Фото - Ольга Хворова Фото: материалы пресс-служб

Елена же заявила, что в «МиЛене» дикие животные никогда не числились, а были у частного лица, которому она сдавала в аренду часть своей территории. Сейчас он этих животных отдал другим людям, так как было финансово сложно их содержать.

Прокомментировала Елена и инцидент с нападением на одну из активисток.

- Что касается ситуации с электрошокером, то тут тоже не стоит им верить. Думаю, если бы на самом деле такое произошло, то было бы написано заявление, сняли бы побои. Но никто ничего делать не стал, - говорит женщина. – Начнем с того, что у нас в приюте есть расписание. Все, кто хочет приехать с проверкой – должны заранее со мной связываться и договариваться об этом. Эти зоозащитники приехали без предупреждения, можно сказать, ворвались на нашу территорию. Им не нужны были собаки, им нужны были провокационные материалы. Несколько дней спустя после этой ситуации к нам приезжала администрация Губкина с проверкой, осмотрели территорию, сделали видеорепортаж, никаких претензий к нам не было. Все уехали довольные. Если у кого-то есть желание посмотреть, в каком состоянии находятся собаки – приезжайте, все покажем. Только предварительно обязательно нужно созваниваться.

Пока какой-либо реакции на обращения зоозащитниц в инстанции не было. Однако активистки надеются, что ответ не заставит себя долго ждать.