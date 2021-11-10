Сбер открыл Михайловскому ГБЖ кредитную линию для строительства завода

Новый завод даст около 400 рабочих мест городу Фото: предоставлено пресс-службой

Кредитная линия действует в рамках проектного финансирования в размере 615 млн долларов. Срок погашения - конец 2034 года.

Она открыта для финансирования инвестиционных и операционных затрат в рамках реализации проекта по возведению завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Железногорске Курской области.

«Михайловский ГБЖ» строит один из крупнейших в мире и самый современный завода по производству ГБЖ - низкоуглеродного сырья для производства стали в электрических печах.

Мощность предприятия составит 2,08 млн тонн в год. Современные технологии, основанные на принципах «зеленой» металлургии, гарантируют уменьшение энергопотребления и влияния завода на окружающую среду.

Предприятие должны запустить уже в первом квартале 2024 года. Это даст городу горняков около 400 высококвалифицированных рабочих мест.