Сбер открыл Михайловскому ГБЖ кредитную линию для строительства завода

Новый завод даст около 400 рабочих мест городу
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Кредитная линия действует в рамках проектного финансирования в размере 615 млн долларов. Срок погашения - конец 2034 года.
Она открыта для финансирования инвестиционных и операционных затрат в рамках реализации проекта по возведению завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Железногорске Курской области.
«Михайловский ГБЖ» строит один из крупнейших в мире и самый современный завода по производству ГБЖ - низкоуглеродного сырья для производства стали в электрических печах.
Мощность предприятия составит 2,08 млн тонн в год. Современные технологии, основанные на принципах «зеленой» металлургии, гарантируют уменьшение энергопотребления и влияния завода на окружающую среду.
Предприятие должны запустить уже в первом квартале 2024 года. Это даст городу горняков около 400 высококвалифицированных рабочих мест.