Заседание совета по развитию туризма в Липецкой области прошло под председательством Игоря Артамонова

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Глава региона Игорь Артамонов провёл заседание Координационного совета по развитию туризма в Липецкой области. На встрече присутствовали главы районов, руководители профильных ведомств, предприниматели и общественные деятели, чья работа связана с туризмом. Игорь Артамонов отметил, что для развития туристического потенциала в регионе недостаточно предпринимательских инициатив. «Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, а мы его упускаем. Мы готовы поддерживать предложения финансово, но не видим идей и реализации», - сказал Игорь Артамонов.

В ходе заседания с докладами выступили глава Задонского района Алексей Щедров, руководитель археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин, директор парка «Кудыкина гора» Юлия Уваркина и меценат Алексей Шкрапкин. Алексей Щедров представил концепцию развития туризма в Задонском районе. Создаются туристские бренды для Юрьевской керамики, подготовлены новые паломнические, экологические, гастрономические, историко-приключенческие маршруты - туры выходного дня, городские экскурсии. Предлагаются различные проекты на основе государственно-частного партнерства, в частности, экологические тропы, гостевые деревни, площадка для дельтапланеризма.

О перспективах развития туристического кластера «Елец» рассказал Александр Голотвин. Он отметил, что для привлечения туристов необходимо строить площадки для кемпинга, автодома, гостевые дома и банные комплексы. В парке «Аргамач» делают ставку на развитие детского отдыха, событийные фестивали, интерактивные программы.

«В ближайшей округе парка можно проложить разные экскурсионные маршруты: пройти до Воргольских скал, усадьбы Стаховичей в Пальна-Михайловке. Но не везде есть хорошие дороги. Необходимо развивать инфраструктуру в конкретных населенных пунктах, при этом сохранять историческую застройку и ландшафты, памятники природы, архитектуры. Здесь нужна поддержка государства», - сказал Александр Голотвин.

Алексей Шкрапкин также отметил, что отсутствие инфраструктуры является главной проблемой туризма в области и в России в целом. По его словам, инвесторы в исторические памятники лишены возможности получать банковское финансирование, также их останавливает высокая аренда за землю.

«Большинству туристов нужно вкусно поесть, удобно поспать и приятно провести время. Полной туристической инфраструктурой в области обладает только усадьба Скорняково-Архангельское, хотя много туристов также приезжают в усадьбы Талдыкина, Рязанку, Репец. Остальные исторические комплексы находятся в полуразрушенном состоянии и мало чем отличаются от усадеб в других регионах. Более широкий набор локаций привлечёт туристов. Поток гостей будет расти в геометрической прогрессии, если в области будет больше интересных и необычных точек притяжения», - сказал Алексей Шкрапкин.

Игорь Артамонов предложил Алексею Шкрапкину, Александру Голотвину, Юлии Уваркиной войти в Координационный совет по развитию туризма и выступать чаще с инициативами. «Мы встретимся через две недели, еще раз обсудим все ваши предложения и поищем пути решения», - сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона поинтересовался реализаций инвестиционных проектов на средства грантов Ростуризма. Это глэмпинг в Задонском районе, экопарк «Мультиферма в Лебедянском районе, приобретение транспорта в Хиллпарк. Они должны быть реализованы в максимально короткие сроки.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.