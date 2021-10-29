Судьба завода сплелась с судьбой страны

Потребители любят и охотно покупают хлебобулочные изделия предприятия.

Вера Иванова

Недаром говорят: «Хлеб на стол, так и стол - престол, а хлеба ни куска - и стол - доска». Наличие хлеба на столе символизировало достаток и благополучие дома. А с 2006 года 16 октября в мире отмечается Всемирный день хлеба.

О том, какой путь прошло старейшее предприятие, с какими трудностями приходится сталкиваться в работе и как их преодолевают курские хлебопеки, рассказал Николай Семенович Лопатин, заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации, почетный пекарь РФ, вице-президент Российского союза пекарей, ветеран труда.

Николай Семенович Лопатин: «Наш хлеб доступный, полезный, натуральный, высокого качества».

Проблемы как снежный ком

Нет ничего вкуснее горячего ароматного хлеба. Мы с детства запомнили, что «Хлеб - всему голова», и действительно, на Руси хлеб почитался как самое дорогое, о нем сочиняли песни и сказания, и до сих пор хлебом-солью встречают дорогих гостей и молодоженов во время свадьбы, буханку хлеба кладут на гроб уходящего в мир иной.

Люди, которые производят этот продукт, также были почитаемы во все времена. Увы, сегодня хлебопеки переживают не самые лучшие свои времена. В последние годы в стране закрылись несколько крупных хлебозаводов.

Проблемы, с которыми сталкиваются производители, в большинстве своем схожи. Чего только стоил закон о возврате хлебобулочных изделий из торговых сетей?!

За его отмену пришлось повоевать. Чаяния хлебопеков услышали на самом высоком уровне. За запрет возврата производителю нереализованной продукции по истечении срока годности выступила заместитель председателя Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена» Ирина Яровая.

«Запрет на возврат производителю нереализованной продукции - это восстановление социальной справедливости как для покупателя, так и для производителя, отвечающее нормам международного права и нормальной логике договорных отношений», - цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам парламентария, было опрошено более 500 производителей сельхозпродукции, обратная связь показала, что «во всех регионах одинаково признают возврат нереализованной продукции как прямой ущерб производителю и как дискриминационную практику».

- Прямой ущерб производителю - это прямые потери продукции, нереализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой продукции. А убытки несет производитель. Более того, такая порочная практика напрямую вредит и покупателю, потому что дополнительный ущерб производителя неизбежно перекладывается либо в снижение качества продукции, либо в уменьшение ее объема, либо в повышение цены. Это все невыгодно покупателю. Поэтому наша задача - защитить и покупателя, и производителя, - пояснила Яровая.

Ценовая политика

Не надо быть великим финансистом, чтобы понять: если цены день ото дня растут на все составляющие, то и цена конечного продукта не может оставаться неизменной.

А цены увеличиваются буквально на все: и на муку (до недавнего времени было 16 - 17 рублей за килограмм, сегодня 24 рубля), на воду, на ГСМ, и на теплоносители. Но цена на хлеб остается неизменной. Для покупателя хорошо. Для производителя создает ряд проблем. И возникает вполне резонный вопрос: за счет чего выживать-то?

К сожалению, связаться с профильными комитетами нам не удалось. Многие в период пандемии работают в удаленном доступе. А на официальный запрос срок ответа - месяц. Ждем.

Увы, сегодня, по словам Николая Семеновича, первую скрипку в ценообразовании играют торговые сети. Мелкорозничная торговля, не выдержав конкуренции, потерпела крах. А крупные торговые сети идти навстречу товаропроизводителю не спешат. Предлагают подписать договор на поставку хлебобулочных изделий, который хлебопекам невыгоден.

- Сегодня «руки производителям выкручивают» все кому не лень. За все заплати. Причем требуют внести предоплату. К примеру, мукомолы платят при получении сертификата качества своей продукции. Что ж, это вполне объяснимо и правильно. Но почему потом за этот же самый документ - подтверждение качества муки - должны платить производители? Непонятно. Та же самая картина с водой, - говорит Николай Семенович.

Одно из решений - господдержка. Согласно постановлению, хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Правила выплаты таких компенсаций в прошлом году утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

- Действительно, «Курскхлеб» получил средства за три месяца - 3 миллиона 600 тысяч рублей. Что будет дальше с выплатами, пока неясно. Еще одна сложность в работе предприятий. Сегодня все без исключения требуют предоплату. Где деньги брать? - это еще один вопрос гендиректора.

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Рынок диктует свои законы

Краеугольный вопрос: как сохранить качество и сработать себе не в убыток? Нужна правильная логистика. И она у предприятия есть. Об этом Николай Семенович говорил очень подробно, что называется, по пунктам, как выживает предприятие в жесточайших экономических условиях.

За последние годы существенно расширен автопарк. Ежедневно более сотни машин доставляют готовую продукцию до потребителей. В коллективе трудятся 250 человек: водители, инженеры, менеджеры по логистике, медики, опытные автослесари.

Для минимизации издержек перешли на более дешевый и экологичный вид топлива - газ метан (цена не превышает девяти рублей). За собственные средства построили АГНС, оснащенную компрессорами немецкого и российского производства. Это существенно сократило время заправки.

По федеральной программе построи-ли еще одну заправку. Помещения транспортного цеха переведены на отопление собственными теплогенераторными установками, что позволило на 50% сократить затраты на тепло.

Открыли уютное кафе-пекарню на Московской площади. Здесь жители и гости города могут попробовать многое из ассортимента, выпускаемого на предприятии, а также протестировать аппетитную пиццу и сытный бизнес-ланч по весьма умеренным ценам. На выбор для посетителей чай и кофе.

Долго и плодотворно работают с ОАО «Лукашевское хлебоприемное предприятие» (основано в 1961 году). Закупают зерно, хранят его, а потом перерабатывают. Уверены и в качестве муки, и в завтрашнем дне.

Хвала рукам, что пахнут хлебом

Чтобы механизм работал как единое целое, необходимо заинтересовать людей. В коллективе порядка 900 человек. Кроме зарплаты работники получают премиальные: к профессиональному празднику, к отпуску, 23 Февраля и 8 Марта. Сохранили (еще с советских времен) 13-ю и 14-ю зарплаты. Выделяются денежные ссуды под минимальный процент.

Заботится руководство о молодых семьях. При рождении детей выплачивается единовременная помощь (восемь тысяч рублей), до достижения детьми 3-летнего возраста их мамы ежемесячно получают пособие (две тысячи рублей).

Каждый работающий в конце смены может взять бесплатно буханку горячего хлеба, кому что больше по вкусу.

С должным уважением относятся и к ветеранам (их сегодня 300 человек): дважды в год выделяют денежные средства и специальный продуктовый набор (буханка хлеба, дрожжи, мука).

И, конечно, чтобы корабль уверенно шел в бушующем море бизнеса, нужен знающий капитан.

У руля предприятия за восемь десятилетий стояли несколько руководителей. Кто-то возглавлял хлебозавод несколько лет, кто-то всего несколько месяцев. Николай Семенович Лопатин, отдавший этой отрасли 45 лет своей жизни, возглавляет предприятие с декабря 1997 года. Большинство преобразований прошло при его непосредственном участии.

Сегодня ОАО «Курскхлеб» производит более 70 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В ассортименте свыше 80 наименований. Продукцию хлебозавода можно купить во всех больших сетевых магазинах, в 50 торговых точках региона. Кроме того, машины везут курский хлеб в Воронежскую, Орловскую, Белгородскую и Липецкую области.

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Экскурсия по заводу

Наше знакомство с предприятием началось в стенах музея, где собраны уникальные экспонаты. В витринах многочисленные награды - кубки, дипломы, почетные грамоты, благодарности. На стендах фотографии передовиков и прошлых лет, и нынешних дней. Снимки - на них вся история завода, что называется, от первого колышка.

Невероятно, но факт: с 1943 года и до дня сегодняшнего хлебозавод ни разу не останавливал производство и не допускал перебоев с поставками!

Конечно, постичь все тонкости хлебопекарного дела за один раз невозможно, но познакомиться с процессом вполне реально.

Мы облачились в спецодежду и двинулись в путь по этажам хлебозавода. Наши спутницы начальник цеха Яковлева Валентина Анатольевна и начальник ОТК Самосенко Людмила Анатольевна могут пройти по этому маршруту с завязанными глазами и по запаху определить, в каком из подразделений находятся. Честно признаюсь, увиденное поразило. Ни тебе мешков с мукой, ни ящиков с пачками дрожжей, ни традиционных пекарей. Процесс максимально автоматизирован, а чистота во всех пяти цехах просто идеальная.

В силосном цехе шесть линий, мука сюда поступает бестарным способом. Сердце завода - дрожжевой цех. Закваски готовят по строгой рецептуре, важны такие показатели, как температура, влажность, подъемная сила. 50 процентов идет на замес теста, 50 - на восстановление. Малейшее нарушение - и хлеб в печи не поднимется.

Тестомесильный цех. От замеса до выпечки проходит шесть часов. Производительность 360 кг в час. В специаль-ные чаны поступают необходимые ингредиенты, и умная машина все делает сама. Месит, делит на порции, подает на следующую операцию - отправляют в печь, температура которой 200 - 210 градусов. Это уже другой цех - пекарня.

Процесс завораживает. На выходе из печи изделия по транспортеру идут в кулер-охладитель (высота 6 метров, ширина - 5), выстаиваются там от двух до трех часов и поступают на автомат-нарезку и упаковку. Итоговая точка: контейнеры с готовой продукцией. На ярлычках указана дата изготовления. Подчеркнем: контакт человека с продукцией исключен! Что как никогда актуально в современных условиях пандемии.

Как мы убедились, качество на всех этапах выпечки хлеба проверяют специалисты сертифицированной лаборатории. Строгому контролю подвергаются и ингредиенты (мука, дрожжи, вода), и готовые изделия.

Увеличен автопарк. Перешли на более дешевый и экологичный вид топлива-газ, благодаря собственной АГНС.

Заслуженные награды

Хлебобулочные изделия предприя-тия постоянно представляются на региональных и российских агропромышленных выставках. Продукция отмечена Дипломом губернатора по качеству, Почетным дипломом Академии проблем качества Российской Федерации, вошла в список «Сто лучших товаров России».

В 2017 году «Батон нарезной» из муки пшеничной высшего сорта удостоен премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Завод - постоянный участник выставки «Золотая осень». В 2018 году «золото» взяли пирожки «Ладушка» и хлебобулочное изделие «Дачное». И вот новое заслуженное признание в 2021 году. Жюри отметило золотыми медалями изделия курских хлебопеков - хлеб «Лапландия» и «Плетенка сдобная».

С перспективой на будущее

Курский хлебозавод прошел большой и трудный путь, но много еще и планов на будущее, которые рассчитаны во благо курян. Огорчает одно - в последние годы стабильной работе ОАО «Курскхлеб» мешают распри вокруг предприятия. Как считает Николай Семенович, это попытка конкурента (проект «Свежий хлеб») передела хлебного рынка внутри региона в духе 90-х. Самое страшное, чего здесь опасаются, - дестабилизации работы завода. Это может поставить под угрозу не только умеренную ценовую политику и политику высокого качества продукции предприятия, но и судьбы работников и их семей. Ведь удивительный факт - в то время, когда на других аналогичных предприятиях региона штат сокращается, на «Курскхлеб» число рабочих мест растет.

И сегодня предприятие пользуется заслуженной славой как производитель с огромным техническим и технологическим потенциалом, способный решать любые задачи, противостоять любым трудным ситуациям, выпускать качественную конкурентоспособную продукцию. Особо подчеркнем: несмотря на сложнейшую ситуацию с ковидом, не было ни одного срыва на выполнение работ и доставку продукции!

На вопрос, в чем же секрет успеха, почему потребители любят и охотно покупают именно эту продукцию, руководитель предприятия ответил:

- Секрет прост - доступный, полезный, натуральный хлеб высокого качества.

Процесс замеса теста и выпечки продукции максимально автоматизирован.

Когда верстался номер

Курян обеспокоила информация о том, что любимый многими хлеб «Дарницкий» занял 17-е место в рейтинге Роскачества. Читаем в сообщении:

«Исследованный «Дарницкий» безопасен: хлеб не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, дрожжи и плесени экспертами также не обнаружены. Незаявленных консервантов, таких как бензойная, сорбиновая и пропионовая кислоты, не обнаружено».

В чем же претензии к курской буханке? К серьезным упущениям эксперты отнесли показатели зольности (выше ожидаемой), кислотности (низкая) и недовес.

В Роскачестве пояснили, что секрет «Дарницкого» хлеба состоит в сочетании муки - ржаной (ее должно быть больше) и пшеничной. Изделие получается негрубым, с ощутимой кислинкой во вкусе. Соответствие рецептуре определяется по зольности, то есть чем лучше очищено от оболочки зерно и чем тоньше помол, тем меньше золы будет после сжигания такой муки.

Свой комментарий дала начальник производственной лаборатории ОАО «Курскхлеб» Марина Ларионова:

- По показателю зольности хлеба надо отметить, что мука, которую перерабатывает наше предприятие, имеет стандартные показатели зольности, не превышающие допустимые ГОСТами на муку. Соответственно, в хлебе зольность не может быть высокой.

Объявленный недовес - это введение в заблуждение покупателя. В магазине, где производилась закупка, в продаже был хлеб «Дарницкий» массой 0,6 кг (а не 0,65 кг). При этом мы получили ответ от Департамента Стандартизации Роскачества на наш запрос о месте покупки хлеба «Дарницкого» с копией чека, где четко пробиты 11 буханок массой 0,6 кг.

Что касается кислотности, то в каждом регионе свои предпочтения. У нас в Курской области хлеб предпочитают употреблять более пресный, о чем неоднократно сообщают покупатели по обратной связи. Тем более что ГОСТ хлеб «Дарницкий» ограничивает показатель кислотности в большую сторону - не более 8 градусов.

ОБУ «Курский центр контроля качества» в ближайшее время проведет отбор образцов хлеба «Дарницкого» для проверки качества по показателям безопасности и физико-химическим показателям. Будем ждать объективный результат испытаний специалистами Курского региона.

Фото ОАО «Курскхлеб».