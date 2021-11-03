«Пандемия не в силах отменить добрые дела»

Подшефные соцучреждения получили средства на покупку необходимого Фото: предоставлено пресс-службой

Школы-интернаты и специализированные учреждения Курской области в канун Дня народного единства получили поздравления от своего шефа - Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева и средства на покупку необходимой техники и бытовых принадлежностей.

Так, подарки от комбината получили Железногорский дом-интернат ветеранов труда, детский дом-интернат «Надежда», городская школа для детей с ОВЗ, межрайонный центр социальной помощи семье и детям, Верхнелюбажская школа-интернат и центр психолого-педагогической помощи семье и детям «Перспектива».

Директор по социальным вопросам ГОКа, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин отметил, что День народного единства – это праздник, который воплощает в себе сплоченность и великодушие, заботу и стремление к добру, взаимную поддержку:

- Пандемия, какой бы серьезной она ни была, не в силах отменить добрые дела.

Директор детского дома-интерната «Надежда» Елена Таценко рассказала, как будут использованы полученные от шефов средства:

- Мы пополним свой сценический гардероб: купим костюмы и маски для театрализованных мероприятий. Металлоинвест постоянно оказывает нам помощь, благодаря которой мы приобретаем игровые пособия, спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование – к примеру, подъемники, необходимые для наших детей.