Цифровые решения от Ростсельмаш - главный резерв эффективности

РСМ Роутер.

Лидер промышленной революции в отечественном АПК - компания Ростсельмаш. С платформой агроменеджмента Агротроник, дополненной цифровыми агрономическими сервисами, компания предложила аграриям самый быстрый путь в будущее.

Агротроник: умный и точный

Электронные системы повышают эффективность и безопасность сельскохозяйственных работ, снижают влия-ние «человеческого фактора» на всех этапах производства. Так, архитектура платформы Агротроник строилась, как принято говорить, по восходящему пути эволюции: ее функциональность наращивалась, исходя из элементарных потребностей растениеводства. Это снижение потребления ГСМ, сокращение потерь при уборке урожая, экономия времени на проходах и, как следствие, повышение эффективности всех работ в целом. Поиск эффективного решения привел конструкторов и Ростсельмаш к созданию целой экосистемы сервисов, объединенных платформой Агротроник. Наборы электронных систем могут работать как отдельно, так и в тесной взаимосвязи друг с другом.

Платформа агроменеджмента Агротроник - это аппаратно-программный комплекс, который управляется с помощью обычного смартфона, компьютера или планшета. Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, и программе на базе серверной и передающей архитектуры у пользователя платформы есть возможность получать информацию о машине максимально оперативно и в полном объеме.

Сервисы Ростсельмаш позволяют в онлайн-режиме, удаленно, контролировать все параметры техники, формировать карты урожайности полей, контролировать правила эксплуатации машин и правильность проводимых операций, тем самым увеличивая их ресурс, а также выдавать карты-задания для систем автоуправления. Они «работают» на повышение эффективности парка машин, а также рентабельности всего сельхозбизнеса.

Возможности платформы агроменеджмента Агротроник доказаны в ходе многочисленных тестовых испытаний в различных агроклиматических зонах страны, в разное время суток и в различные сезоны.

Кстати, уже две новые системы - РСМ Роутер и РСМ Фейс АйДи - интегрированы в систему Агротроник. Остановимся подробнее на каждой из них.

РСМ Фейс АйДи.

В срок и без потерь

В процессе уборки у аграриев возникает потребность в оптимальной и эффективной организации логистики и передвижения техники. Понимая это, в компании Ростсельмаш разработали алгоритм РСМ Роутер, который также работает на базе платформы агроменеджмента РСМ Агротроник. Основная задача РСМ Роутер - координация всего процесса передвижения через передачу карт заданий в бортовой компьютер машины. Благодаря этому техника не просто движется по заданной траектории, но и реагирует на все сопутствующие параметры: скорость уборки, ширину жатки, конфигурацию поля, характеристики других машин, участвующих в процессе. РСМ Роутер маршрутизирует их движение, обозначая точные места выгрузки урожая. По мнению разработчиков, система позволяет справляться с задачей в срок и без потерь, снижая время простоев и повышая эффективность работы парка машин.

РСМ Роутер уже не раз испытывали в различных хозяйствах страны. Система выстраивала карты-задания и отправляла их одной машине или целой группе прямо в установленные на них системы автовождения РСМ Агротроник Пилот. Таким образом, был достигнут высокий уровень экономии времени и горючего.

Также платформа Агротроник может генерировать карты-задания для систем автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0, отправляя их непосредственно в бортовую систему машины. Эти системы уже работают в полях.

РСМ Транспорт АйДи - система идентификации транспортного средства, которая помогает контролировать весь путь движения урожая: от поля до элеватора. Система также работает в рамках платформы Агротроник. Она позволяет разблокировать шнек для выгрузки зерна в разрешенное транспортное средство либо бункер-перегрузчик и, соответственно, блокировать его, если для выгрузки будет использована несанкционированная машина.

Еще одна новинка от Ростсельмаш - система РСМ Умная метка. Она позволяет автоматически идентифицировать адаптеры: жатку, подборщик, а также прицепное или навесное оборудование для тракторов. Система помогает рассчитывать амортизацию и наработку техники.

Обзор цифровых новинок Ростсельмаш был бы неполным без упоминания о системе РСМ Фейс АйДи. Это сервис для распознавания водителей, управляющих агромашинами, и контроля их рабочего времени. Система позволяет при помощи биометрии распознавать лица и идентифицировать механизатора. Для внедрения этой опции нет необходимости в установке допоборудования. Достаточно установить на смартфон механизатора приложение Агротроник. Система работает на основе геопозиции механизатора и агромашины. Для этого на устройстве должно быть приложение для подключения к платформе Агротроник.

Разработанные Ростсельмаш цифровые решения - не просто актуальный тренд, но зачастую основа точного земледелия. Один из главных элементов этой системы хозяйствования - карта урожайности полей. Именно эту задачу решает цифровой сервис РСМ Карта урожайности. Проводимый благодаря датчикам влажности этой системы мониторинг позволяет аграриям существенно экономить на внесении удобрений. С помощью специальных датчиков и контроллеров, установленных на комбайнах, а также используя дисплеи для точного земледелия в страду можно получить пространственно ориентированные карты урожайности и влажности зерна.

Применение сервисов во всем их многообразии (и даже по отдельности) способствует развитию точного земледелия, делает бизнес более устойчивым. «Цифра» становится для аграриев России жизненной необходимостью, так как именно в ней на сегодня заложен главный резерв эффективности.

Пресс-служба Ростсельмаш, фото Пресс-службы Ростсельмаш

Валентина Васильева.