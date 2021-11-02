Показатели на высоком уровне

Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок за девять месяцев 2021 года выросла на 2 п.п. и составила 50% от общего объема Фото: предоставлено пресс-службой

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, обнародовал операционные результаты за девять месяцев 2021 года.

- За девять месяцев 2021 года производственные показатели Компании сохраняются на высоком уровне. В отчетном периоде мы увечили поставки на наши ключевые рынки сбыта – Россию и Европу. Значительный рост спроса у наших европейских партнеров, ориентированных на высокое качество как железорудной, так и металлургической продукции, является отражением глобальной повестки по декарбонизации отрасли, - считает Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест. - В октябре подписано соглашение о строительстве ГБЖ-4 на Лебединском ГОКе мощностью 2,08 млн тонн – этот проект закрепит лидерство Компании на рынке товарного ГБЖ и усилит нашу позицию, как ведущего поставщика ключевого продукта для перехода к «зеленой» металлургии.

1 Железорудная продукция

1.1 Производство

• Объем производства железной руды за девять месяцев 2021 года вырос на 1,1% г/г и составил 30,7 млн тонн. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, производство выросло на 1,0% до 10,3 млн тонн. Такая динамика в основном связана с увеличением средней производительности оборудования

• Выпуск окатышей увеличился на 3,0% г/г и составил 21,4 млн тонн. Квартальный объем производства вырос на 9,6% и составил 7,2 млн тонн. Рост связан со снижением времени ремонтов, главным образом за счет проведения капитального ремонта ОМ-3 на МГОК в 2020 году.

• За девять месяцев 2021 года Компания произвела 5,7 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 1,3% ниже показателя аналогичного периода 2020 года. В третьем квартале 2021 года объем производства составил 1,8 млн тонн, что на 9,1% больше показателя 2020 года. Рост связан со снижением времени ремонтов и увеличением производительности УМ-1 после модернизации в 2020 году

1.2 Реализация

• По итогам девяти месяцев 2021 года объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 20,4 млн тонн, на 2,5% ниже аналогичного показателя 2020 года

• Продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 72% за девять месяцев 2021 года.

• Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок за девять месяцев 2021 года выросла на 2 п.п. и составила 50% от общего объема

• В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, за этот период поставки в Европу выросли на 47% г/г и составили 36% от общего объема. Таким образом, значительно сократился объем экспортных поставок в Китай (-73% г/г) по отношению к девяти месяцам 2020 года.

2 Металлургическая продукция

2.1 Производство

• За девять месяцев 2021 года Металлоинвест произвел 1,8 млн тонн чугуна, что соответствует показателю 2020 года. При этом, объем производства в третьем квартале 2021 года вырос на 15,4% и составил 0,6 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объема производства обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-3 после модернизации

• Объем выплавки стали за этот период сократился на 2,5% г/г и составил 3,6 млн тонн. Снижение связано с проведением ремонта ДСП-4 в третьем квартале 2021 года на ОЭМК

2.2 Реализация

• Реализация чугуна за девять месяцев 2021 года внешним потребителям выросла на 7,6% г/г до 1,0 млн тонн. При этом, в третьем квартале 2021 поставки выросли на 26,4% по отношению к 3К 2020 и составили 0,3 млн тонн

• Доля реализации стальной продукции HVA по итогам указанного периода выросла до 42% (35% в 9М 2020), в основном за счет роста реализации SBQ (+25,9% г/г)