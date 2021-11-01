Новые машины – это сочетание высокой грузоподъемности с комфортом и простотой в эксплуатации Фото: предоставлено пресс-службой

Новый самосвал БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн используется в карьере Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева для перевозки рудо-скальной массы. Машина получила имя «Юбилейной», в честь 15-летия компании «Металлоинвест».

Давать имена выдающихся людей и знаменательные даты карьерным автосамосвалам комбинат с заводом-изготовителем БЕЛАЗ начал в прошлом году. Тогда здесь приобрели два первых 240-тонных большегруза. Их назвали в честь почетных ветеранов комбината – Ивана Васильевича Зайцева и Ивана Дмитриевича Надеина.

Новые машины – это сочетание высокой грузоподъемности с комфортом и простотой в эксплуатации. Дизельный двигатель объемом 2 500 лошадиных сил и электронное управление гарантируют высокую удельную мощность и скорость самосвала. Есть здесь и бортовой компьютер, который контролирует все параметры работы новой техники. Самосвалы оборудованы системами защиты от переворачивания или опрокидывания, автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, устройством сигнализации о приближении к высоковольтной линии, а также системой бдительности водителя «ОКО».

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров отметил, что в рамках Стратегии качественных изменений Металлоинвеста на предприятии реализуются прорывные проекты, которые радикально меняют технологические процессы и качество продукции комбината:

– Запущен уникальный дробильно-конвейерный комплекс в карьере, внедрена технология тонкого грохочения концентрата, освоен выпуск премиальных DR-grade окатышей. При этом важная роль отводится приобретению современной высокопроизводительной техники, которая позволяет повысить эффективность производства и снизить воздействие на окружающую среду.

«Юбилейный» - это десятая машина грузоподъемностью 240 тонн на МГОКе.

Начальник автотракторного управления МГОКа Игорь Крюков подчеркнул, что в тандеме с экскаваторами, объем ковша которых составляет 18-25 кубометров, мощные самосвалы образуют высокоэффективные производственные комплексы по добыче железной руды.