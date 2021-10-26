В Воронежской области на содействие добровольному переселению соотечественников в регион в 2022 году направят 11 млн рублей

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Депутаты Воронежской областной Думы в режиме видеоконференции провели рабочую встречу с руководителем департамента труда и занятости Юрием Баем. Это очередная из серии встреч, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Напомним, что Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023—2024 гг. консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

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Провел встречу заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. На обсуждении также присутствовали заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина и председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

В 2021 году на реализацию мероприятий, ответственным исполнителем которых является департамент, было предусмотрено более 1,7 млрд рублей, из них 367 млн. рублей – средства областного бюджета, и почти 1,4 млрд рублей – федеральные средства. По состоянию на 1 октября освоено 72,3 %. По итогам года все запланированные мероприятия будут проведены, средства освоены в полном объеме.

В этом году был утвержден комплекс мер по восстановлению численности занятого населения области, в соответствии с которым численность занятых к IV кварталу 2021 года должна составить 1 млн 140 тыс. человек. По последним опубликованным данным Воронежстата в августе текущего года в Воронежской области численность занятого населения составила 1 млн 145,3 тыс. человек (показатель выполнен на 100,5%).

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По словам главы департамента с января по сентябрь этого года на рынке труда Воронежской области наблюдались положительные тенденции, сохранялся тренд сокращения численности безработных граждан. По состоянию на 20 октября в органах службы занятости населения зарегистрировано 14726 безработных, что на 71% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (50884 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 % (в прошлом году – 4,3 %).

В ходе обсуждения депутатами планов департамента на 2022 год было отмечено, что проектом закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов департаменту предусмотрено более 1,3 млрд рублей, в том числе: почти 957 млн рублей из федерального бюджета и около 386 млн – из областного.

В сравнении с текущий годом общий объем ассигнований уменьшен почти на 366 млн рублей. Это произошло за счет снижения федеральных субвенций на социальные выплаты безработным гражданам. При этом объем областных средств увеличен более чем на 18 млн рублей.

Департамент реализует 3 государственные программы: «Содействие занятости населения» (планируется направить более 1,3 млрд рублей), «Доступная среда» (3 млн рублей), «Социальная поддержка граждан» (0,8 млн рублей).

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На реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости за счет областного бюджета предусмотрено 2,9 млн рублей, это на 1 млн рублей больше, чем в 2021 году. В рамках мероприятий осуществляется предоставление субсидий из бюджета Воронежской области работодателям на компенсацию затрат при выплате заработной платы выпускнику профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, проходящему стажировку.

На осуществление социальных выплат безработным гражданам предусмотрено почти 937 млн рублей за счет федерального бюджета. Это на 384 млн рублей меньше, чем в 2021 году. Снижение объемов социальных выплат обусловлено снижением прогнозируемой численности безработных.

На улучшение условий и охраны труда в Воронежской области запланировано направить 2,9 млн рублей, что на 2,7 млн рублей больше предыдущего года. Как пояснил депутатам Юрий Бай, в целях повышения мотивации у работодателей к безопасному труду, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях области средства предусмотрены на проведение регионального конкурса по охране труда. Победители конкурса в девяти отраслевых номинациях награждаются Почетными грамотами правительства Воронежской области с выплатой денежного поощрения.

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На реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников» предусмотрено 11 млн. рублей. Из них 9,5 млн. рублей за счет федерального бюджета. Было отмечено, что в последние годы реализация подпрограммы играет ключевую роль в положительной динамике миграционного прироста и компенсации нарастающей естественной убыли населения. При этом Воронежская область остается в числе лидеров в Российской Федерации по их приему на протяжении ряда лет. Так, по состоянию на 18 октября 2021 года в Главном управлении МВД Российской Федерации по региону зарегистрировано 2633 соотечественника. В 2022 году планируется принять не менее 2000 соотечественников.

По итогам доклада депутаты смогли задать руководителю департамента туда и занятости населения Воронежской области интересующие вопросы.