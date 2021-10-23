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Общество23 октября 2021 20:38

В Курской области расследуют случаи подделки QR-кодов о вакцинации против коронавируса

Такие факты выявили в трех районах
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В планах у региональных властей - привить до нового года 280 тысяч человек.

В планах у региональных властей - привить до нового года 280 тысяч человек.

Фото: Иван Макеев

В трех районах Курской области расследуют факты продажи медработниками поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал губернатор Роман Старовойт. Напомним, система QR-кодов действует в регионе с 11 октября. По словам главы региона, с этого момента в соцсетях появилось большое количество предложений о подделке прививочных сертификатов. Граждане, не имеющие QR-кодов, не могут посещать заведения культуры и общественного питания.

Роман Старовойт также отметил, что около половины курян, заболевших коронавирусом, говорят, что были привиты против болезни, но теперь выясняется, что вакцинация фиктивная.

По данным администрации, Курская область перешла порог в 60,2% от запланированного количества вакцинации. В планах – привить до нового года 280 тысяч человек. Об отмене ограничений можно будет говорить только при достижении этих показателей и стабилизации эпидситуации.

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