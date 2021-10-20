В Курске "Джазовая провинция" стартует 3 ноября

По традиции свое мастерство покажут музыканты из разных стран мира Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерты «Джазовой провинции» в Курске пройдут с ограничениями. С 3 по 8 ноября в Курске состоятся концерты в рамках осеннего этапа юбилейного XXV фестиваля «Джазовая провинция». В концертном зале «Свиридовский» прозвучит музыка в исполнении мастеров России и гостей из Литвы, Англии и Америки.

Зрителям необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе. Заполняемость зала также ограничат в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Откроется фестиваль 3 ноября выступлением коллектива «Винцкевич-Кершоу Трио». С ним на сцену выйдет и вокалистка с выдающейся музыкальной карьерой Ив Корнелиус.

4 ноября «Джазовая провинция» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств», перед зрителями выступят секстет Петра Востокова и органное трио Владимира Нестеренко.

На 5 ноября запланирован концерт квинтета Сергея Долженкова, во втором отделении свой квартет слушателям представит Алина Енгибарян.

6 ноября гости фестиваля познакомятся с одним из самых значительных перкуссионных коллективов России – проектом Sambateria, а 7 ноября выступит литовская команда Shinkarenko Jazz 4N.

Завершит джазовую неделю в Курске традиционный концерт и мастер-классы для юношества. Выдающиеся джазовые музыканты выступят перед будущими профессионалами и поделятся с ними своим мастерством.

Концерты в рамках фестиваля «Джазовая провинция» пройдут также во Владимире, Воронеже и Москве.