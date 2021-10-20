«Создание общих ценностей – это ключ к успешному развитию бизнеса»

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые еще в 2015 году, направлены прежде всего на решение важнейших экологических, экономических и социальных проблем Фото: предоставлено пресс-службой

Партнерские инициативы и прорывные идеи в достижении устойчивого развития мира обсуждались на конференции «Вызовы 2030: устойчивость, лидерство, инициативы», организатором которой стала компания «Металлоинвест» совместно с Ассоциацией менеджеров и SAP.

- Мы убеждены, что партнерство, создание общих ценностей для всех заинтересованных сторон – ключ к успешному развитию бизнеса. Благодарим Ассоциацию менеджеров и коллег из SAP за поддержку нашей инициативы. Мы смогли собрать на одной площадке настоящих единомышленников и провести конструктивный, содержательный диалог, – сказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

Конференция была разбита на три блока: Лидерство – о ключевых трендах и ответах на вызовы компаний-лидеров; Инициативы – о практиках компаний по отдельным направлениям, таким как циклическая экономика, ответственная цепочка поставок, корпоративная этика, цифровые решения и Устойчивость – сессия дизайн-мышления по разработке партнерских проектов бизнес-сообщества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Нужно отметить, что Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые еще в 2015 году, направлены прежде всего на решение важнейших экологических, экономических и социальных проблем Земли. Металлоинвест активно поддерживает все 17 Целей устойчивого развития.

Так, компания убеждена, ответственное ведение бизнеса и работа в направлении устойчивого развития вносят большой вклад в достижение ЦУР. Но особое внимание уделяется защите здоровья, повышению доступности качественного образования, уровня жизни, обеспечению достойных условий труда, а также развитию промышленности, инфраструктуры и внедрению инновационных технологий.