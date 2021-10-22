Новая техника – надежный помощник

Вмещает автобус около ста человек Фото: предоставлено пресс-службой

Четыре городских автобуса МАЗ на днях поступили на Михайловский ГОК им. А.В.Варичева.

На новых автобусах развозят сотрудников комбината на работу и обратно в город.

Начальник управления грузопассажирских перевозок МГОКа Константин Ширяев рассказал, что новый транспорт прежде всего полностью соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения:

– К примеру, каждый из автобусов оснащен семью видеокамерами, которые позволяют фиксировать все, что происходит и в салоне, и вокруг автобуса.

Кроме того, у МАЗа-103 просторный, светлый и теплый салон, рассчитанный на 30 посадочных мест. Вмещает автобус около ста человек. Для комфорта пассажиров в салоне есть электронный указатель маршрутов с речевым информатором и бегущей строкой.

12-метровые МАЗы имеют почти 300 лошадиных сил.

Водитель УГП Сергей Хрулев говорит:

- Самое главное для нас – постоянное внимание и строгое соблюдение всех правил дорожного движения, скоростного режима. Новая техника – надежный в этом помощник. Например, коробка-автомат позволяет не отвлекаться на переключение передач, кабина оснащена кондиционером, а панорамное остекление дает широкий обзор при движении.

Обновление автопарка комбината продолжится: уже в ноябре на комбинат поступят четыре автобуса НЕФАЗ.