«Планируем поэтапно идти к нашей цели»

Для «голубого» водорода предстоит найти оптимальные решения по улавливанию и захоронению CO2 Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Металлоинвест» выступила официальным партнером международного форума «Российская энергетическая неделя». Компания также стала соорганизатором панельной сессии на тему «Водородное будущее России и мира».

Тема особенно актуальная на ближайшее десятилетие в связи с прогнозами глобального спроса на водород. По предварительным оценкам он может составить 40-170 млн тонн в год к 2050 году.

На сессии прозвучало, что России для обеспечения собственных потребностей и поставок водорода на внешние рынки предстоит преодолеть целый ряд фундаментальных вызовов. Они связаны как с неопределенностью относительно основных параметров водородного рынка, так и с технологическими решениями по его производству.

В частности, для «голубого» водорода предстоит найти оптимальные решения по улавливанию и захоронению CO2, образующегося в процессе.

Для производства «зеленого» водорода нужно масштабное внедрение технологий. Для этого необходимы значительные инвестиции, которые пока с экономической точки зрения не всегда эффективны.

Директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов отметил, что Компания обладает значительной экспертизой в области сокращения эмиссии CO2 по всей цепочке производства:

- Металлоинвест рассматривает весь спектр существующих и перспективных технологий, которые позволят Компании сокращать углеродный след продукции и к 2050 году достичь углеродной нейтральности. С учетом сложности задачи, вряд ли стоит говорить о единственном оптимальном технологическом решении для всех наших предприятий. Скорее всего, это будет комбинация различных вариантов производства, хранения, логистики, инфраструктуры в зависимости от географического расположения предприятий и доступных ресурсов.

С учетом наших потребностей, в ближайшей перспективе полное обеспечение «зеленым» водородом представляется маловероятным. Скорее здесь стоит вести речь о «желтом» водороде, который также производится методом электролиза, исключающим выбросы СО2, с использованием энергии атомных электростанций.

Мы уже ведем исследования на уровне предпроектных работ по всем необходимым направлениям. Планируем поэтапно идти к нашей цели, постепенно повышая уверенность в том, что это технически реализуемо на промышленном уровне и экономически целесообразно. Важно также обсуждать с государством регуляторные механизмы и методы стимулирования, которые позволят реализовывать столь масштабные капитало- и энергоемкие проекты.

Считаем, что уже в ближайшее 10 лет возможно осуществить масштабное производство водорода и определить приемлемую экономическую модель.