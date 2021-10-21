50-летие курского цирка: фирменное мороженое, конверт и выставка-экскурс

Курский цирк открылся в 1971 году, ровно полвека назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году Курскому государственному цирку исполняется 50 лет. Первоначально праздничные мероприятия были намечены на начало ноября, однако в связи с эпидемиологической обстановкой торжества пришлось перенести.

Тем не менее подготовка к празднику и разнообразные мероприятия проходят уже сейчас. «Почта России» издаст почтовый конверт и штемпель с изображением Курского цирка, а хладокомбинат выпустит ограниченную серию упаковки мороженого «Курскому цирку 50». Заслуженный художник России Владимир Бартенев создал уникальный эскиз мемориальной доски, посвященной бессменному дирижеру оркестра курского цирка Илье Кальману.

Совместно с библиотекой для слепых и слабовидящих им. В.С. Алехина выпущена аудиокнига «Курский цирк: события и судьбы», а студенты исторического факультета КГУ помогли восстановить архивные данные. В филармонии и театре кукол в ноябре пройдут тематические представления и спектакли.

С 1 ноября в областной библиотеке им. Н.Н. Асеева откроется выставка-экскурс «История цирка на страницах региональной печати», музей археологии готовится провести призовую викторину.

Проходит и конкурс рисунков «Все любят цирк», уже поступило более 500 работ, их можно приносить в цирк. Подробная информация размещена в официальных сообществах Курского государственного цирка в социальных сетях.

Новая дата празднования юбилея будет объявлена после того, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Курской области стабилизируется, сказали в администрации региона. Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.