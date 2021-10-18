«Повышение эффективности средств противодействия коррупции – это ежедневный, кропотливый процесс»

В 2021 году Металлоинвест уже занял верхнюю строчку Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021 Фото: предоставлено пресс-службой

Международное агентство «Трансперенси Интернешнл – Р» провело исследование по оценке горячих линий крупного бизнеса для заявителей о коррупции. В нем приняли участие сто крупнейших по выручке российских компаний. По итогам наивысший возможный бал получил Металлоинвест.

Оценку проводили по семи критериям: наличие канала для сообщения о коррупции, гарантия защиты заявителя, раскрытие информации об ответственном за рассмотрение сообщений органе, возможность сообщить о коррупции не только для сотрудников, но и для контрагентов и других лиц, обеспечение конфиденциальности и анонимности сообщений, раскрытие процедуры и сроков рассмотрения сообщений.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, создание атмосферы нулевой толерантности и повышение эффективности средств противодействия любым проявлениям коррупции – это ежедневный, кропотливый процесс, который находится в фокусе постоянного внимания компании:

– Благодарим экспертов за высокую оценку наших усилий по внедрению передовых практик и стандартов в этой области.

К слову, в 2021 году Металлоинвест уже занял верхнюю строчку Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, который составил Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП). Компания стала единственной организацией без государственного участия в шестерке лидеров с рейтингом класса А1. Этот рейтинг присуждают организациям с самым высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.