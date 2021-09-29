В Курской области внедряют дистанционный мониторинг здоровья пациентов с сахарным диабетом

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Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья пациентов. С ее помощью пациенту не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу, все показатели здоровья ежедневно собираются посредством телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы проводится телемедицинская консультация с врачом.

Для участия в проекте определены ОБУЗ Курская городская больница №6 и ОБУЗ Курская городская больница №1 имени Н.С. Короткова. В общей сложности под наблюдением находится более 200 пациентов. В программе работают три врача – сотрудника городских больниц.

Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта, составляющие основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье. Применение такой технологии позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе не владеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.

Каждому пациенту доступен функционал “Дневника здоровья”, с помощью которого пациент получает возможность отслеживать динамику показателей здоровья, а врач - видеть изменение состояния пациента и оперативно связываться с ним в случае отклонения показателей от нормы. Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:

«Платформа СберЗдоровье позволяет пациенту быть уверенным в эффективности проводимой терапии, а врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе собранных данных можно оперативно зафиксировать отклонения важных показателей здоровья, скорректировать лекарственную терапию или дисциплину приема лекарственных препаратов, предупредить возможные осложнения, увидев негативную тенденцию».

Елена Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области:

«Согласно показателям здоровья населения Курской области, заболеваемость сахарным диабетом составляет 36,5 человек на 1000 населения региона, в 2020г. было зарегистрировано 38 941 больных сахарным диабетом, в т.ч. 2800 человек впервые. Внедрение новой технологии позволит улучшить такие социально значимые показатели для региона, как уровень смертности, продолжительность жизни. А также перераспределить в критически важные сегменты здравоохранения финансовые и человеческие ресурсы, высвободившиеся в результате сокращения госпитализаций, вызовов бригад скорой помощи благодаря своевременному выявлению отклонений в состоянии здоровья пациентов, предлагаемому системой мониторинга».

Константин Долонин, управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк:

«Решения экосистемы Сбербанка, предлагаемые нашим партнерам в регионе, позволяют нам выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения, а решения, связанные со здоровьем граждан вдвойне важны для региона. Хочется поблагодарить Администрацию Курской области за оказанное доверие и заверить, что Сбербанк и дальше будет помогать региону самыми современными технологическими решениями».