«Ростелеком» построил сеть GPON для жителей слободы Михайловка Курской области

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Высокоскоростной доступ в интернет и возможность пользоваться современными цифровыми услугами получили жители более тысячи домохозяйств. Для этого специалисты компании проложили свыше 22 километров оптоволокна. Теперь, кроме интернета, куряне могут подключить такие популярные сервисы, как «Видеонаблюдение», видеоплатформа Wink, «Ростелеком Лицей» и другие.

Дмитрий Жуков, и. о. директора Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком" в Курской области продолжает масштабную стройку сетей связи. Мы стараемся максимально охватить регион оптикой, чтобы как можно больше жителей смогли пользоваться цифровыми услугами. К нам регулярно обращаются с просьбой провести интернет в тот или иной поселок и решить вопрос с предоставлением современных телекоммуникационных сервисов в частных домовладениях. И как раз применение технологии “оптика в дом” позволяет решать вопрос организации доступа к проводному интернету в частном секторе. Слобода Михайловка – еще один населенный пункт на карте Курской области, куда пришла качественная связь и где для жителей технология GPON открыла новые возможности комфортной цифровой жизни».

Дмитрий Иванов, житель слободы Михайловка:

«Мы давно ждали, когда у нас появится хороший, быстрый интернет и мы сможем пользоваться цифровыми услугами, которые так необходимы. Раньше было сложно даже к врачу через сайт записаться: связь то зависнет, то оборвется. Как только узнал, что у нас появился интернет от “Ростелекома”, сразу подключился. Специалисты компании все быстро и аккуратно сделали, проконсультировали по услугам. Пока все работает хорошо, я доволен. Надеюсь, и дальше так будет».

GPON – технология подключения интернета через один кабель до квартиры или дома абонента. Высокая пропускная способность позволяет пользователям скачивать объемные файлы, смотреть цифровое ТВ, устанавливать видеонаблюдение.