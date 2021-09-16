«Существующая система неправильная – вместо того, чтобы раздавать удочки, мы раздаем рыбу»

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В творческой биографии Сергея Жигунова - десятки запоминающихся ролей. Людям постарше он известен как гардемарин Александр Белов, а те, чье детство и юность пришлись на середину нулевых, хорошо помнят его по сериалу «Моя прекрасная няня». Там он сыграл известного продюсера и отца троих детей Максима Шаталина, который попал под обаяние нанятой няни в исполнении Анастасии Заворотнюк.

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Сергей Жигунов - советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Также он занимал пост президента Гильдии актеров кино России с 2000 по 2004 год. А сейчас актер является еще и советником по культуре лидера партии «Новые люди».

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В Курске 15 сентября Сергей Жигунов встретился с региональными деятелями культуры и творческой молодежью. Также актер и режиссер познакомился с работой Курского областного драматического театра имени А.С. Пушкина, в стенах которого и прошла встреча.

Обсуждались вопросы развития культуры в регионах, а также проблемы подготовки профессиональных кадров и молодых артистов. Разговор коснулся судьбы профессиональных и любительских театров в регионах, проблемах их финансирования и укрепления материально-технической базы.

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По мнению гостя, основные трудности культурной сферы в регионах, прежде всего, упираются в финансирование:

- Все основано на экономике! У артистов буквально нищенские зарплаты, на которые невозможно существовать. Я не представляю, как нужно любить свою работу, чтобы жить на такую зарплату. Эту ситуацию нужно менять кардинальным образом. Потому что когда мы потеряем людей, которые своим творчеством воспитывают наших детей, мы потеряем этих детей, и у нас ничего уже не останется. Некому будет танцевать в Большом театре!

Не лучшим образом отразилась на сфере культуры и пандемия, отметил актер:

- Очень сильно пострадали кинопрокат, театры, эстрада. Колоссально пострадал цирк, особенно шапито. Кинопрокат и производство фильмов для кинотеатров превратились в высоко рискованный бизнес. Потому что вкладывать деньги в производство фильмов невыгодно, когда ты не понимаешь, как будет развиваться пандемия впоследствии, когда ты вернешь и вернешь ли вообще свои средства. А при действующих сейчас ограничениях в кинотеатрах в 30-50% невозможно вернуть вложенные в кинопроизводство деньги. Так что катастрофа сейчас!

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Я вообще считаю, что существующая система неправильная – вместо того, чтобы раздавать удочки, мы раздаем рыбу. В стране нужно строить кинотеатры. Когда-то любая более-менее приличная картина приносила несколько бюджетов.

Сейчас государство вкладывает деньги в производство картин вместо того, чтобы дать нам возможность зарабатывать на длинном кинопрокате, потому что мало кинотеатров.

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По мнению Жигунова, американское кино «чудовищно внедрилось и давит национальный кинематограф»:

- В результате наши кинопроизводители тянутся за похожестью, и мы теряем национальное преимущество.

Советник лидера партии «Новые люди» поделился и своими впечатлениями от визита в Курск, где он впервые:

- Не очень богатый регион, соответственно и проблемы. Меня волнуют мои коллеги, которые получают незаслуженно низкую зарплату. Как-то все это унизительно, вы знаете. Почему так происходит? Я не экономист, конечно. Но есть же причина, почему мы так живем, почему вся страна так живет? Что не так?

- Я надеюсь, что это будут изменения к лучшему. Мы будем добиваться, чтобы налоги оставались там, где их собирают – в регионах. Сейчас активно нужно этим заниматься, принять программу, взвешенную, точную. Это позволит изменить политику государства не только в культуре, но и в образовании, здравоохранении и во всей социальной сфере.

Светлана ВОЛКОВА

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"