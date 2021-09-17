Созданы комфортные условия для приема маленьких пациентов Фото: предоставлено пресс-службой

Новое отделение детской стоматологии открылось в городе горняков Курской области Железногорске по адресу Парковая, 12.

12,6 млн рублей потратила компания Металлоинвест на создание современного лечебного корпуса площадью 180 кв. метров.

Теперь здесь созданы комфортные условия для приема маленьких пациентов. Сделан ремонт, полностью заменены инженерные коммуникации, работают зоны регистратуры, терапевтических и хирургических кабинетов, стерилизационной. Есть уютное место для игр и просмотра мультфильмов.

С результатом работы познакомились заместитель генерального директора Металлоинвеста по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова, заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров и врио главы Железногорска Алексей Карнаушко.

- Важно, чтобы с самого маленького возраста дети не боялись лечиться. Здесь отличный, профессиональный коллектив, самое современное оборудование, детально продуманный интерьер. Сделан еще один важный шаг в повышении качества здравоохранения в городе, – поделилась своими впечатлениями Юлия Мазанова.

Главный врач Железногорской горбольницы Алексей Филатов сказал, что

здесь будут оказывать помощь не только детям Железногорска, но и близлежащих населенных пунктов.

Новое отделение стоматологии примет первых юных пациентов после завершения процедуры лицензирования.

Вице-губернатор Андрей Белостоцкий считает, что помощь Металлоинвеста в борьбе с пандемией коронавируса: приобретении компьютерных томографов, лекарственных препаратов и средств защиты врачей, - неоценима:

- Каждый год совместно с компанией мы делаем новые шаги в повышении качества медицинских услуг в городе. Открыли современное отделение онкологической помощи, начинаем реконструкцию отделения родильного дома и создали комплексный центр стоматологии для самых юных пациентов.