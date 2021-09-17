Михайловский ГОК открыли для туристов

Во время экскурсии можно сфотографироваться на фоне 130-тонного Белаза Фото: предоставлено пресс-службой

Официальный запуск промышленного туризма прошел на южной смотровой площадке Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева.

Южная смотровая площадка – это центральная точка трех туристических маршрутов МГОКа. Именно отсюда открывается масштабная панорама карьера и весь процесс добычи руды, включая работу дробильно-конвейерного комплекса, бурстанков, экскаваторов, ж/д- и автотранспорта. Здесь же можно сфотографироваться на фоне 130-тонного Белаза.

В туристический маршрут также входит открытый при поддержке Металлоинвеста и Фонда «Искусство, Наука и Спорт» центр современного искусства «Цикорий».

Вместе с запуском промышленного туризма на комбинате здесь открылась выставка «Где найти касатиков?», рассказывающая о художественном видении процессов горнорудного производства, о взаимосвязи города, комбината и экологии.

Первый паспорт промышленного туриста МГОКа и сертификат на посещение с ознакомительной экскурсией других предприятий компании вручил управляющий директор комбината Антон Захаров студенту-отличнику и активисту Железногорского горно-металлургического колледжа, стипендиату Металлоинвеста Дмитрию Золотухину.

- Сегодня мы даем официальный старт промышленному туризму на одном из интереснейших производственных объектов в стране – Михайловском ГОКе, – сказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – Своими глазами увидеть колоссальный масштаб комбината и понять, как рождается металл, будет интересно даже тем, кто совершенно далек от нашей отрасли.

По словам заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлии Мазановой, промышленный туризм – это часть комплексного подхода Компании к развитию наших городов:

– Мы планируем организовать экскурсионные маршруты на всех предприятиях компании. Первым свои двери для посетителей открыл Михайловский ГОК имени А.В. Варичева. Комбинат вносит свой вклад в создание креативной атмосферы и туристической привлекательности города. Открывшаяся сегодня выставка Касатиков в Арт-пространстве «Цикорий» – тому подтверждение.

Развитие промышленного туризма станет дополнительным магнитом инвестиционной привлекательности региона в целом.

Так, развитие промышленного туризма поможет укреплению экономики региона и партнерских отношений с соседями, считает губернатор Курской области Роман Старовойт:

– Мы формируем несколько туристических направлений, включающих и краеведческую, и культурную составляющие. Промышленное высокотехнологичное производство МГОКа – одна из уникальных производственных площадок, которая может привлечь гостей в регион и заинтересовать самих курян.

Подробную информацию о маршрутах и графике экскурсий можно найти на сайте https://hochunamgok.ru/