Виртуальную АТС от «Ростелекома» выбрали более 500 корпоративных клиентов Курской области

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Спрос на цифровое решение постоянно растет. Так в 2020 году было подключено свыше 200 компаний, а только за семь месяцев нынешнего года – почти 300. Сервисом пользуются как предприятия малого и среднего бизнеса, так и государственные учреждения. Чаще всего клиенты приобретают ВАТС с двумя многоканальными номерами и услугами контакт-центра.

Кирилл Губанов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Виртуальная АТС от “Ростелекома” востребована среди корпоративных клиентов любого масштаба. Сервис быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование. Цифровое решение позволяет организовать собственный кол-центр, снизить количество пропущенных вызовов, оценить эффективность рекламных акций. С помощью ВАТС наши клиенты собирают аналитику входящих запросов и на ее основе могут корректировать планы развития, управлять продажами, повышать качество обслуживания. За последний год мы отмечаем популярность услуги среди рекламных агентств, а также компаний, которые поставляют лекарственные средства в аптечные сети и консультируют по вопросам наличия медикаментов».

Екатерина Волгина, руководитель рекламного агентства:

«Мое агентство занимается организацией мероприятий разного уровня не только в Курском регионе, но и в ближайших с ним. Первое общение с заказчиками изначально провожу я, а затем распределяю задания по направлениям деятельности среди сотрудников. Часто звонки от потенциальных клиентов застают меня в дороге или в процессе работы. Партнеры по бизнесу порекомендовали подключить ВАТС для того, чтобы построить эффективные коммуникации со своими заказчиками и партнерами. Я тщательно изучила предложения операторов, проанализировала дополнительные возможности и в итоге остановилась на "Ростелекоме". Сотрудники провайдера оперативно развернули сервис и помогли разобраться с настройками. Теперь все звонки от наших клиентов записываются, а прослушать их можно в личном кабинете в удобное время. Виртуальная АТС позволяет отслеживать историю вызовов, проводить их анализ. Благодаря этому мы совершенствуем рабочие процессы. В общем, я очень довольна услугой: она действительно помогает решать наши задачи».

Виртуальная АТС от «Ростелекома» позволяет организовать полноценную телефонию для бизнеса с большим набором дополнительных функций, таких как мониторинг и распределение звонков, настройка различных сценариев обработки вызовов в зависимости от нагрузки, переадресация на мобильный или домашний телефон сотрудника. Все необходимые настройки клиент может сделать самостоятельно в личном кабинете за несколько минут.

Узнать подробности об услуге и подать заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.