Готовность школ к новому учебному году проверили в Воронежской области

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1 сентября за парты 708 школ региона сядут около 240 тысяч школьников, из них 25 тысяч – это первоклассники. О том, что все образовательные учреждения в новом учебном году будут работать в традиционном очном режиме, председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Мосолов, который курирует социальную сферу. Готовность школ к образовательному сезону стала главной темой рабочей встречи.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов подчеркнул, что получение качественного среднего общего образования должно быть доступно каждому школьнику региона, невзирая на то, где он живет – в городе или селе, а также независимо от социального статуса и доходов его родителей.

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– Нам важно создать такие условия, чтобы в каждом населенном пункте была хорошая школа с современными технологиями и высококлассными педагогами. Мы должны обеспечить детям равные стартовые возможности. В Воронежской области стало уже доброй традицией отмечать День знаний открытием новых образовательных учреждений, – отметил Владимир Нетёсов.

К 1 сентября 2021 года будут открыты 3 новые школы на 2844 места. Две в Новоусманском муниципальном районе и одна школа в Семилукском муниципальном районе. Причем последняя была построена в рамках сотрудничества между правительством Воронежской области и республикой Беларусь. Также завершается реконструкция МКОУ Хреновская СОШ № 1 Бобровского муниципального района. На исполнение данных мероприятий в текущем году выделено более 1,2 млрд рублей, из них 572 млн – средства федерального бюджета.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов сообщил, что помимо капитального строительства значительные средства были направлены на ремонт учреждений. В 2021 году финансирование ремонтных работ в общеобразовательных организациях складывалось из средств, предусмотренных различными программами и проектами, в том числе в рамках национального проекта «Образование». Всего за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов осуществлен ремонт 455 объектов сферы образования на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Кроме того в Воронежской области реализуется комплекс мер по совершенствованию системы питания в общеобразовательных организациях. Все обучающиеся начальных классов, а это свыше 102 тысяч человек, обеспечены бесплатным горячим питанием. В текущем году на эти цели предусмотрено свыше 970 млн рублей.

Также Олег Мосолов рассказал, что в соответствии с поручением Президента Министерством просвещения Российской Федерации формируется программа капитального ремонта зданий образовательных организаций на 2022-2026 годы.

В ходе рабочей встречи обсудили и новую форму мониторинга готовности образовательных учреждений к учебному году. В общественной приемке школ активное участие принимали депутаты Воронежской областной Думы, представители родительских комитетов и педагогических сообществ.

– Процедура приемки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году завершена. Депутаты областной Думы вместе с родителями и учителями приняли в этом мониторинговом мероприятии самое активное участие. Я считаю, что общественная приемка – это важный элемент при подготовке учреждений образования к началу работы – нам важно обеспечить детям комфортные и безопасные условия для обучения и в рамках современного образовательного процесса, – отметил Владимир Нетёсов.

Напомним, в течение августа депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе вместе с родителями проверяли готовность школ к началу учебного года, оценивая ремонт, оснащение оборудованием, организацию питания, меры безопасности. Все пожелания родителей были взяты на контроль для дальнейшей проработки с руководством школ.

Так, председатель думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев оценил результат капитального ремонта в аудиториях средней образовательной школы № 3. Это одна из самых старых школ Воронежа. Основное здание было построено в 1937 году. Сейчас здесь учатся более 400 школьников. А несколько лет назад в образовательном учреждении открылись 3 ресурсных класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, в основном с расстройством аутистического спектра. Именно этот учебный блок в первую очередь осмотрели участники мониторинговой группы. Они отметили качественный ремонт в аудиториях, наличие современной компьютерной техники, мультимедийной доски и проектора. Также высоко оценили уровень пожарной безопасности.

Также участники мониторинга проверили готовность кабинета химии. За ремонт в этой аудитории учителя выразили особую благодарность Евгению Китаеву. Именно он выделил средства для капитальной реконструкции класса и лаборантской.

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– В некоторых школах были проблемы, которые требовали оперативного решения. И в ряде случаев на помощь пришли депутаты Воронежской областной Думы. Выделялись материальные средства, стройматериалы, оказывалось содействие в приобретении компьютеров, учебной и методической литературы. Сегодня можно с уверенностью говорить о высоком уровне готовности школ Левобережного района к новому учебному году, – рассказал Евгений Китаев.

Заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук оценила готовность Истобинской школы (Репьевский муниципальный район) к учебному году. Парламентарий осмотрела капитально отремонтированное здание, учебное оборудование, зону психологической разгрузки для детей, пообщалась с педагогическим коллективом.

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– Масштабные работы проведены на высоком уровне. Школа полностью соответствует современным образовательным стандартам — светлые уютные классы, прекрасное мультимедийное оборудование, зоны отдыха и разгрузки для учащихся и что не менее важно — замечательный педколлектив, — отметила Марина Андрейчук.

А председатель парламентского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров провел мониторинг образовательных учреждений Коминтерновского района. Так, было отмечено, что перед входом в здание СОШ № 46 в микрорайоне Подгорное, появился пешеходный переход. Безопасность учеников гарантирует также современная система видеонаблюдения. Она состоит из 36 камер, которые расположены по периметру задания и внутри школьных коридоров. Работа системы была продемонстрирована участникам мониторинговой группы. Иван Мошуров уточнил наличие бесконтактных термометров, необходимых для оценки состояния здоровья каждого школьника, который будет приходить на занятия. Оказалось, что таких приборов несколько, однако из-за постоянно увеличивающегося количества обучающихся, термометров уже недостаточно. Вопрос о приобретении инфракрасных термометров взят на контроль администрацией школы. Посмотрели и столовую, в которой организовано 2 зала для приема пищи. Было отмечено, что из-за эпидситуации питание школьников организовано в несколько потоков. Депутат облдумы обратил внимание и на наличие в столовой и спортивных залах рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

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– Ситуация с коронавирусом показала, насколько важно правильно организовывать учебный процесс в школах. Каждый родитель, который провожает своего ребенка на занятия, должен быть абсолютно уверен в его безопасности. Сегодня мы оценили степень готовности школы № 46. Могу с уверенностью сказать, что все требования, как общие, так и санитарно-эпидемиологические, здесь выполняются в полном объеме, – отметил Иван Мошуров.

Председатель думского Комитета по физической культуре и спорту Александр Пешиков вместе с родителями посетил школы Богучарского района.

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– В ходе общественного осмотра мы убедились, что все школы, которые мы посетили, готовы к тому, чтобы принять детей 1 сентября. Но в каждом учебном заведении, тем не менее, есть свои болевые точки, которые требуют пристального внимания. Мы продолжим взаимодействие с родительскими комитетами, руководством учебных заведений и администрацией района для поиска решения этих вопросов, — отметил Александр Пешиков.