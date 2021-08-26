АгроАкадемия под открытым небом на курской земле

Специалисты компании провели мастер-классы для участников мероприятия, рассказав о передовых технологиях выращивания кукурузы и подсолнечника и об эффективных средствах защиты растений.

В отличие от прошлого года, когда пандемия диктовала свои условия проведения множества мероприятий в самых разных отраслях (либо в удаленном формате, либо вообще отменялись), нынешнее состоялось, что называется, вживую (естественно, с соблюдением необходимых мер безопасности). Чему и организаторы - компания Corteva Agriscience, - и гости - представители крупных компаний и фермерских хозяйств не только Черноземья, но и других регионов страны - были несказанно рады.

История длиной в 95 лет

Да-да, эта история бренда Pioneer® началась в Америке в далеком 1926 году с идеи создания гибрида кукурузы и воплотилась в бренд с мировым именем. Нашу страну с брендом Pioneer® познакомил Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев (кстати, уроженец курской земли), который связывал с возделыванием кукурузы взлет сельскохозяйственной отрасли. Уникальная культура, которую выращивали на свободных землях, стала именоваться «царицей полей». Однако «дама» оказалась капризная, и масштабную кампанию по ее выращиванию пришлось свернуть. Как сегодня полагают специалисты, нужен был серьезный научный подход.

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В поля за знаниями

После регистрации участников, легкого завтрака на свежем воздухе и коротких официальных речей гости разбились на группы и отправились на учебу. Для сельхозпроизводителей провели мастер-классы на опытных делянках по выращиванию кукурузы и подсолнечника и рассказали о передовых технологиях выращивания кукурузы и подсолнечника, а также эффективных средствах защиты растений. «Ученикам» разрешалось все: можно было осмотреть посевы, потрогать, пощупать своими руками, попробовать семечки подсолнечника на вкус и задать любой (даже самый каверзный) вопрос о росте и развитии. И, что самое главное, получить на него квалифицированный ответ и важные рекомендации.

Было представлено полтора десятка опытов по кукурузе и столько же по подсолнечнику. Начиная от «машины времени», где представлены растения кукурузы и подсолнечника в разных фазах развития. Нам продемонстрировали влияние различных типов заморозков на кукурузу, если она попадает под них либо весной, либо осенью.

Фермеров из Брянской области заинтересовал гибрид П7043. По оценкам специалистов, в мире нет другого такого гибрида кукурузы, который при ранней спелости показывал бы хороший результат по урожайности. Прочный стебель растения в состоянии пережить нашествие лугового мотылька, а значит, можно разумно сэкономить на обработке от этого вредителя. Еще одно явное преимущество для тех, у кого в хозяйстве нет пока собственной сушилки, - влажность початков всего 16 - 18 процентов, легко будет убрать ее до стандартных 14 процентов.

Среди новинок этого года был представлен ультраранний гибрид П7460 (ФАО 160), который подходит для возделывания как на зерно, так и на силос, устойчив к засухе и толерантен к пыльной головне и гельминтоспориозу, а также первый в России гибрид технологии M3 - П8500 (ФАО 210), к отличительным особенностям которого относится один из лучших показателей содержания крахмала - до 20% выше, чем у обычных гибридов.

Еще один опыт по моделированию нарушения опыления кукурузы и подсолнечника. Это особенно актуально для районов, в которых по разным причинам не сработали естественные опылители. Урожай, конечно, меньше обычного. Однако благодаря качественному семенному материалу и правильному уходу он есть!

Практически всем гостям понравились делянки с биологией развития подсолнечника и кукурузы. Здесь мы увидели все этапы роста: от первых проклюнувшихся листочков до наполненных спелыми зернами корзинок и золотистых початков. Специалисты Corteva Agriscience поведали участникам АгроАкадемии, как формируются растения и что необходимо выполнять на каждом этапе, дабы повысить урожайность. К важнейшим факторам относятся влажность и тепло. Хорошего урожая невозможно добиться без грамотного и точного внесения минерального питания.

Распространенными факторами, которые негативно влияют на урожайность подсолнечника в нашей местности являются ржавчина и заразиха, поэтому представленный местным аграриям гибрид П64ЛП130 несомненно заинтересовал земледельцев. В нем сочетаются сразу три защитных признака Protector® Заразиха, Protector® ЛМР и Protector® Ржавчина.

Сельское хозяйство - дело тонкое, здесь без научного подхода не обойтись. При возделывании той или иной культуры аграрии, как это ни печально, наступают на одни и те же грабли. Специалисты как раз наглядно и продемонстрировали наиболее распространенные ошибки аграриев, которые они допускают.

Каждый желающий мог на миг почувствовать себя настоящим байкером.

Бренд Pioneer® - всем аграриям пример

Участники мероприятия с интересом осмотрели делянки.

Как выяснилось, обширные сведения о достижениях в деле семеноводчества для передовых аграриев курского региона оказались явно не в новинку. Агрокомпания «Русь» Глушковского района вот уже почти десять лет сотрудничает с «Пионером». Главный агроном хозяйства Степан Василенко рассказывает, что они закупают гибриды подсолнечника. Использование таких семян и передовые технологии позволяют достигать высоких результатов. Так, в минувшем году собрали по 40 - 45 центнеров с гектара.

Компания «Авангард-Агро-Курск» еще один постоянный партнер, дружба с производителем длится более пяти лет. Специализируются на кукурузе и подсолнечнике.

-Мы довольны, - говорит главный агроном Игорь Атанов, - хорошие семена, хорошо возделываются, устойчивы к болезням, к сорнякам, простейшие методы химических обработок и хорошая влагоотдача. Цифры таковы: урожай кукурузы составляет 80 ц с га; подсолнечника - до 36 ц с га.

Заместитель директора АО «Амосовское» Алексей Кузнецов уверен, что компания предоставляет одни из лучших в мире гибридов. Кстати, на землях Амосовки как раз и проходит «АгроАкадемия». Компания помогает фермерам в выращивании урожая, проводит анализ кормов и поч- вы. В 2019 году в хозяйстве был собран рекордный урожай кукурузы - более 100 ц/га.

Праздник удался

О всех преимуществах семенных ноу-хау сразу и не рассказать. Тем не менее для гостей АгроАкадемии организаторы попытались это сделать.

Работа, безусловно, на первом месте, но и хороший отдых еще никому не мешал. Организаторы устроили для земледельцев настоящий праздник. Начиная от фейер- верка в честь тех, кто трудится на земле, и заканчивая интересной викториной, где за каждый правильный ответ давали призы. Впрочем, подарков в этот день хватило на всех. Музыкальные номера современной группы, которая играла вживую, а также мотошоу с участием гостей из Бразилии, которым гости аплодировали, не жалея ладоней. Изюминкой дня поля стала фотосессия на настоящих мотоциклах. Любой желающий хоть на миг мог почувствовать себя байкером, который может преодолеть сотни километров на чудо-конях. И получить на память свое фото - магнит на холодильник.

Напоследок

На вопрос, в чем секрет успеха компании, ее сотрудники отвечают просто: мы команда единомышленников, влюбленных в свое дело. От себя добавим: команда экспертов, обладающих глубокими знаниями в сфере сельского хозяйства.

Александра Черных.

Будущее сельского хозяйства | Corteva Agriscience