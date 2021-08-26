Бережный уход за посевами с высокотехнологичными опрыскивателями Ростсельмаш

.

Подводятся первые итоги, окончательные же выводы будут сделаны позже. Но уже сейчас аграрии задумываются над тем, чтобы получить хороший результат в следующем сезоне. Для этих целей необходимо своевременно начать подготовку грунта к зимовке. Осеннее внесение удобрений, которое в агрономии принято считать основным, позволяет растениям перенести зиму и повышает плодородие почвы

И здесь на помощь земледельцам приходят прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE производства Ростсельмаш. Одновременно с защитными мероприятиями данными опрыскивателями вносятся на поля различные подкормки и эффективное удобрение в виде водных растворов. RSM TS-3200/4500 SATELLITE являются незаменимыми мобильными средствами, предназначенными для борьбы со всеми вредителями полей. Эти машины, по словам аграриев, способствуют получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Следовательно, растут и возможности обновления парка специализированной техники.

Так, например, на предприятии «Первак» Льговского района Курской области после года продуктивной работы одного опрыскивателя Ростсельмаш в 2021 г. закупили сразу две аналогичные машины.

- Не жалеем, что перед покупкой первого опрыскивателя взвесили все за и против: послушали отзывы аграриев, проконсультировались у специалистов дилерского центра, - рассказывает Александра Николаевна Первак, руководитель агрофирмы. - На нашем предприя- тии свыше 2 тыс. га земли. Выращиваем зерновые, подсолнечник, кукурузу. RSM TS-3200 SATELLITE справился с такой нагрузкой и в первый сезон уже хорошо зарекомендовал себя на обработке посевов и на внесении удобрений в послеуборочный период. Надежная машина, с реальными техническими характеристиками - в лучших традициях Ростсельмаш. С техникой этого производителя работаем уже не первый год: есть у нас и комбайны, и тракторы. Техника и сервисное обслуживание, которое в нашем регионе обеспечивает компания Агропромсервис, оправдывают наше доверие.

Опрыскиватели серии SATELLITE созданы с учетом всех тонкостей обработки с/х культур. Для этих целей в машинах продумано все до мелочей.

Цельнолитой бак

Основной резервуар опрыскивателей RSM TS-3200/4500 SATELLITE объемом 3200 и 4500 л выполнен из полиэтилена низкой плотности толщиной до 15 мм, который гарантирует высокие эксплуатационные характеристики. При этом абсолютно гладкая внутренняя поверхность исключает отложения твердых частиц на стенках бака.

Надежная рама

Пространственная рама опрыскивателя, невосприимчивая к изгибу и кручению, обеспечивает надежное крепление и защиту бака, а следовательно, устойчивое и уверенное движение опрыскивателя на полях с различным рельефом. Благодаря низкому центру тяжести машина обладает хорошей устойчивостью при движении как по полю, так и по дороге.

Стабильная штанга

Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE отличает плавность работы, поскольку ось поворота штанги установлена в наивысшей точке. Это обеспечивает эффект самовыравнивания по принципу маятника, а дополнительные пружины и амортизаторы гарантируют стабильность штанги даже при работе на сложных агрофонах.

Улучшенный миксер

На RSM TS-3200/4500 SATELLITE установлен активный химический миксер увеличенного объема 40 лит-ров, который позволяет эффективно и с высокой производительностью смешивать как жидкие, так и порошкообразные препараты, обеспечивая качественное приготовление рабочей смеси.

Точность внесения

Опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE оснащены компьютером управления поливом с встроенным двухчастотным приемником ГЛОНАСС/GPS-сигналов. Централизованное управление не только обеспечивает точность курсоуказания 15 - 20 см от ряда к ряду на бесплатном сигнале, но и позволяет автоматически отключать поливные секции в случае перекрытия уже обработанных площадей. Причем момент отключения/включения секций можно запрограммировать самостоятельно в процентном соотношении перекрытия. Наличие встроенного 3G-модема позволяет получать RTK-поправки через интернет-соединение (NTRIP-клиент) с последующей трансляцией поправок во внешний GNSS-приемник (Ровер) и отправлять различные отчеты о работе во внешние системы онлайн-мониторинга.

Оборудование для мойки. Функция самозабора

Доступная система очистки позволяет промыть опрыскиватель после работы снаружи и изнутри. А шланг для забора воды длиной 10 мет-ров с обратным клапаном и фильтром повышает удобство и автономность работы машины, позволяет использовать собственный насос для самозакачки воды из внешних источников и водоемов.

Универсальность

Немаловажен для аграриев и тот факт, что RSM TS-3200/4500 SATELLITE работают одинаково эффективно по технологии как сплошного, так и ленточного покрытия. Высокопроизводительный мембранно-поршневой насос мощностью 260 л/мин для модификаций с баком на 3200 - 4540 л и шириной штанги 18/24/27/28 м обеспечивает равномерное внесение препаратов, качественное приготовление рабочей жидкости и активное перемешивание раствора для поддержания его постоянной концентрации. При этом фильтры с самоочисткой на приемной и напорной линиях эффективно удаляют механические примеси, гарантируя качественную фильтрацию раствора. Опрыскиватели способны вносить от 40 до 600 литров удобрений на гектар при скорости 5 - 18 км/ч с распылителями 02, 03 и 04 калибра.

Ремонто-пригодность

Механики, работающие на аграрных предприятиях, уже успели оценить доступность любого узла RSM TS-3200/4500 SATELLITE. В конструкции поливной арматуры (краны, фитинги, трубопроводы) реализован модульный подход - все легко и быстро заменяется. Использование простых и надежных шаровых кранов позволяет избежать простоев агрегата, что особенно актуально для работы в сжатые агротехнические сроки, когда каждая минута на счету.

Впереди у аграриев еще несколько месяцев подготовки к зиме. Нет сомнений, на предприятиях, которые уже используют прицепные опрыскиватели Ростсельмаш, растения после основной обработки удобрениями переживут холода максимально стойко и покажут отличные результаты прироста урожайности.

Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 SATELLITE одинаково эффективны в технологиях сплошного и ленточного покрытия. Способны вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч с распылителями 02 и 04 калибра. Оснащены компьютером управления поливом с функцией GPS/Глонасс- сигналов, обеспечивающей точность курсоуказания.

Валентина Васильева.