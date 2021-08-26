Современная техника помогает горнякам

При создании конструкции нового бурового станка учтены пожелания горняков Фото: предоставлено пресс-службой

Новый буровой шарошечный станок введен в эксплуатацию на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева. Он закуплен на средства инвестиционной программы Компании по обновлению оборудования горнотранспортного комплекса. Предназначение новой техники - бурение скважин в карьере комбината.

При создании конструкции нового бурового станка учтены пожелания горняков. Так. В его мачте изменена схема гидроцилиндров, что позволяет облегчить ремонт, монтаж и демонтаж бурового станка. Также проведена автоматизированная система смазки, за счет чего повышается надежность эксплуатации оборудования и сокращаются затраты на его обслуживание.

Созданы и условия для комфортной работы для машинистов: в кабине установлено антивибрационное кресло и удобный пульт управления, сплит-система, микроволновая печь, холодильник и обогреватель.

- Машина оснащена современными автоматическими системами пожаротушения, безопасности движения, установлены ограждения и удобные трапы для передвижения сотрудников. - сообщил бригадир машинистов Дмитрий Александров. – А видеокамеры помогают машинистам наблюдать за работой узлов, не выходя из кабины.

Начальник буровзрывного управления МГОКа Сергей Выходцев рассказал:

- Мы переходим на парк больших каркасно-платформенных станков. Они более мощные, с большим диаметром бурения, что позволяет повысить производительность работ и снизить себестоимость.