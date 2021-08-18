В Курске открылась экспозиция «Поцелуй в тени деревьев»

Экспозиция открыта до 4 сентября Фото: Даниил НАЙХИН

В креативном пространстве «Веранда» открылась выставка Валерии Сташкевич «Поцелуй в тени деревьев».

Художница участвует в выставках, проводимых в Курске, Санкт-Петербурге, Москве Фото: Даниил НАЙХИН

- "Поцелуй в тени деревьев" — это серия графических работ о людях, которые думают, любят, страдают, испытывают страсть и сожалеют, обнаруживают себя не только на поверхности, но и в тени. В представленных экспрессионистских картинах и произведениях наивного искусства курская художница Валерия Сташкевич выражает всю суть и сам эффект, оказанный на нее тогда, когда был запечатлен сюжет для будущей картины, исключая лишние элементы и подчеркивая основные прорисовкой, цветом или вибрацией штрихов, - так комментируют экспозицию организаторы.

Выставка будет работать до 4 сентября.

Работы Валерии Сташкевич находятся в частных коллекциях Франции, Швеции, Украины, России Фото: Даниил НАЙХИН

При посещении выставки необходимо соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Регистрация на посещение в сообщениях сообщества.

"Поцелуй в тени деревьев" — это серия графических работ о людях, которые думают, любят, страдают, Фото: Даниил НАЙХИН

Эта выставка — вторая персональная для самой художницы. Валерия Сташкевич родилась в 1991 года в Украине, Херсонская область. С 2018 года участвует в выставках, проводимых в Курске, Санкт-Петербурге, Москве. В настоящее время выставляется в МРЛИНИ — Музее русского лубка и наивного искусства, Москва. Работы находятся в частных коллекциях Франции, Швеции, Украины, России. Помимо графики и живописи, занимается иллюстрированием, мультипликацией и видеомонтажом.

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