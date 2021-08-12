На Михайловский ГОК приступил новый погрузчик

Новый «Катерпиллер» - машина универсальная Фото: предоставлено пресс-службой

Новый фронтальный колесный погрузчик «Катерпиллер» приступил к работе на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева (предприятие компании «Металлоинвест»). Это очередное поступление техники в рамках инвестиционной программы Компании по обновлению парка горно-транспортного комплекса.

Главный инженер автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин рассказал, что мощность двигателя погрузчика – 1050 лошадиных сил, а объем ковша – 12 кубов, почти как у карьерного экскаватора:

- Важный плюс – мобильность: техника может в любой момент переехать из забоя на перегрузочный пункт и наоборот.

Новый «Катерпиллер» - машина универсальная: выполняет погрузку горной массы в автосамосвалы и железнодорожные составы, восстановление и расчистку автомобильных дорог и подъездов в карьере.

Он оснащен современными цифровыми устройствами, которые позволяют контролировать, к примеру, температуру и давление в шинах или отслеживать вес горной массы в ковше.

Предусмотрены и хорошие условия для водителя.

- В кабине очень комфортно, - говорит водитель погрузчика Руслан Голеньков. – Особенно понравилось антивибрационное кресло с подогревом в трех режимах и регулировкой в области шеи и поясницы. Это очень удобно для работы!

Кабина машины оснащена каркасом, защищающим от сколов горной массы, установлена защита от опрокидывания. Двойное остекление обеспечивает шумоизоляцию, а видеокамеры – широкий обзор.