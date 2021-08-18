«Наш главный приоритет - здоровье сотрудников»

Сильные результаты и стабильно улучшающийся бизнес-профиль Компании не остаются незамеченными ведущими рейтинговыми агентствами Фото: предоставлено пресс-службой

За этот период

- Выручка достигла 5 064 млн долл., увеличившись на 64,7% по сравнению с 1П 2020 на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке железорудной и металлургической продукции. Доля российского рынка в выручке увеличилась до 37%.

- EBITDA составила 2 916 млн долл., что на 175,4% превышает уровень за 1П 2020 и превосходит показатель за весь 2020 г. Рост обусловлен увеличением выручки, а также эффектом от реализации мероприятий по повышению операционной эффективности.

- Рентабельность по EBITDA достигла наивысшего в истории Компании значения, увеличившись на 24,5 п.п. по сравнению с 1П 2020 до 61,0%.

- Чистая прибыль достигла 2 167 млн долл., рост на 308,8% относительно 1П 2020.

- Чистый долг на 30 июня 2021 г. составил 2 592 млн долл., снизившись на 20,0% по сравнению с величиной на 31 декабря 2020 г.

- Соотношение Чистого долга / EBITDA LTM составило 0,6x против 1,3x на 31 декабря 2020 г.

- Капитальные затраты достигли 316 млн долл., что на 51,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен проведением технического перевооружения горно-транспортного комплекса в части закупки специальной техники, реализацией проектов развития и экологической программы, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.

К ключевым корпоративным событиям первого полугодия следует отнести:

- Объем производства железной руды составил 20,4 млн тонн, рост на +1,2% относительно 1П 2020.

- Выпуск окатышей сохранился на уровне прошлого года и составил 14,1 млн тонн.

- В рамках процесса продления договоров, Компания заключила долгосрочные контракты с ключевыми клиентами.

Финансовая деятельность

- Состоялось полное досрочное погашение рублевых облигаций серий БО-02 и БО-08 на общую сумму 15 млрд руб.

- Компания рефинансировала кредитные линии предэкспортного финансирования PXF-2017 и PXF-2018 за счет привлечения PXF-2021 на сумму 350 млн долл.

- Повышен кредитный рейтинг Компании от международного рейтингового агентства Fitch до инвестиционного уровня “BBB-” со стабильным прогнозом.

- Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Компании со стабильного до позитивного и подтвердило рейтинг на уровне “BB+”.

- Российское рейтинговое агентство АКРА повысило прогноз по кредитному рейтингу Компании со стабильного до позитивного и подтвердило рейтинг на уровне “AA+(RU)”.

Устойчивое развитие

- Утверждена Климатическая стратегия Компании и объявлено о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 г.

- Принято решение об увеличении фонда оплаты труда работников Компании на 5% с марта 2021 года

- Утверждение программы мероприятий социально-экономического партнерства на 2021 г.

- Подписано соглашение о развитии «зеленой» металлургии в Белгородской области.

- В первом полугодии 2021 года мы стали свидетелями впечатляющего восстановления деловой активности и промышленного производства по всему миру. Реализация отложенного спроса, а также различные стимулирующие меры, принятые рядом ведущих стран, включая Россию, позволили обеспечить высокую загрузку производственных мощностей по всей цепочке горно-металлургического сектора, - отметил Назим Эфендиев, генеральный директор Компании «Металлоинвест». - В результате, на фоне опережающего роста потребления стали в мире относительно производства, на основных рынках сбыта Компании сложилась исключительно благоприятная ценовая конъюнктура. Этот фактор в сочетании с усилиями менеджмента по контролю издержек и реализации передовых практик в сфере операционной эффективности, позволил Компании продемонстрировать убедительный рост финансовых показателей в отчетном периоде. Кроме того, за счет сильного денежного потока Компания на 20% сократила чистый долг, что обеспечило крайне низкий уровень долговой нагрузки – 0,6х по показателю Чистый долг/EBITDA LTM.

Сильные результаты и стабильно улучшающийся бизнес-профиль Компании, ориентированный на высококачественную продукцию для «зеленой» металлургии, не остаются незамеченными ведущими рейтинговыми агентствами. Важной вехой в 10-летнем присутствии Металлоинвеста на публичном рынке заемного капитала стало присвоение Компании агентством Fitch в июне этого года инвестиционного рейтинга.

- Пандемия COVID-19 по-прежнему является одним из основных ограничителей привычной деловой активности в мире. Наш главный приоритет - здоровье сотрудников. Компания продолжает осуществлять все необходимые меры для обеспечения непрерывного производства и своевременной реализации программы капитальных затрат. С января на предприятиях Компании проводится вакцинация. На сегодняшний день привито 70% сотрудников.