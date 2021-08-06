На Михайловском ГОКе обновили мобильный экопост

Новая экологическая лаборатория выполнена на базе автомобиля «Форд Транзит» Фото: предоставлено пресс-службой

Новый передвижной экологический пост ПЭП-1-1 закуплен для Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева в рамках мероприятий Экологической программы, которая рассчитана до 2025 года. С помощью этого устройства будет проводиться мониторинг состояния атмосферного воздуха в ближайших к промышленным объектам МГОКа населенных пунктах, сообщили на комбинате.

Главный эколог комбината Татьяна Гнездилова рассказала, что специалисты Михайловского ГОКа проводят анализ проб атмосферного воздуха в 33 контрольных точках Железногорска и Железногорского района:

– Новый экологический пост заменит предыдущий на базе автомобиля «Газель» и повысит эффективность производственного контроля

Новая экологическая лаборатория выполнена на базе автомобиля «Форд Транзит». В ней установлено высокотехнологичное оборудование.

Так, современные модели газовых анализаторов с высокой точностью определяют содержание в воздухе оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота. А многоканальный анализатор пыли в режиме реального времени выдает на дисплей массовую концентрацию аэрозольных частиц различного происхождения. Специальное программное обеспечение позволит оперативно осуществлять сбор и обработку результатов измерений.

Также экопост оснащен автоматизированной погодной станцией для измерения атмосферного давления, скорости и направления воздушного потока, температуры и относительной влажности воздуха.