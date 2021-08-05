«Стабильная динамика показателей производства и реализации»

Объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 13,5 млн тонн Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Металлоинвест» обнародовала операционные результаты за первое полугодие 2021 года.

По словам Назима Эфендиева, Генерального директора Управляющей компании Металлоинвест, в первом полугодии 2021 года Компания показала стабильную динамику показателей производства и реализации по всей линейке продукции:

- Мы продолжаем активное развитие производственных мощностей и наращиваем долю высококачественной продукции в нашем портфеле. В июне завершен капитальный ремонт ЦГБЖ-1, завершается строительство циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе, в активной фазе находится строительство корпуса дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Железорудная продукция

Производство

• Объем производства железной руды (концентрат и аглоруда) в первом полугодии 2021 года вырос на 1,2% г/г и составил 20,4 млн тонн. По сравнению со вторым кварталом 2020, производство выросло на 2,7% до 10,2 млн тонн. Такая динамика связана с оптимизацией времени ремонтов и обслуживания оборудования и улучшением качественных характеристик руды

• Выпуск окатышей сохранился на уровне прошлого года и составил 14,2 млн тонн. Квартальный объем производства также остался практически без изменений и составил 7,1 млн тонн (-0,3% к 2К 2020). В первом полугодии 2021 года ЛГОК полностью перешел на производство офлюсованных окатышей

• За первое полугодие 2021 года Компания произвела 3,9 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 5,4% ниже показателя первого полугодия 2020 года. Снижение объемов связано с проведением во втором квартале 2021 года капитального ремонта ЦГБЖ-1 на ЛГОКе

Реализация

• По итогам первого полугодия объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 13,5 млн тонн, без изменений к аналогичному показателю прошлого года

• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 74%

• Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок незначительно выросла и составила 49% от общего объема

• В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, в первом полугодии 2021 года сократился объем экспортных поставок в Китай. Поставки в другие регионы росли, наибольшую долю в объеме экспортных поставок сохранила Европа, составив 74% от всего объема экспорта

Металлургическая продукция

Производство

• В первом полугодии 2021 года Металлоинвест произвел 1,2 млн тонн чугуна. Снижение связано с изменением состава печей в работе и проведением капитального ремонта ДП-1 в феврале 2021. В тоже время, объем производства во втором квартале 2021 года вырос на 5,2% и составил 0,6 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объема производства по отношению со вторым кварталом 2020 года обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-2 после технического перевооружения

• Объем выплавки стали в первом полугодии 2021 года сократился и составил 2,5 млн тонн (-2,3%). Снижение связано с изменением календарного времени работы и изменением сортамента

Реализация

• Реализация чугуна внешним потребителям выросла на 1,8% г/г до 0,7 млн тонн. При этом, во втором квартале реализация внешним потребителям выросла на 19,4% по отношению ко второму кварталу 2020 года и составила 0,5 млн тонн.

• Доля реализации стальной продукции HVA по итогам первого полугодия 2021 года увеличилась до 40% (35% в первом полугодии 2020 года)