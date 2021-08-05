Доступно – о важном: жители Курской области узнают о правилах здорового питания

Регулярная трансляция видеоролика «Здоровое питание. Советы на каждый день» запущена в 22 магазинах торговой сети «Европа». Ролик предоставило Управление Роспотребнадзора по Курской области. Ежедневно магазины сети посещают около 150 тысяч человек. Выбирая товары или ожидая своей очереди в кассу, покупатели смогут узнать больше о правильном питании и о том, что придерживаться правил здорового образа жизни – просто.

Численность населения Курской области, по данным Росстата, составляет 1 096 488 человек. Согласно статистическим данным, рацион питания курян довольно сбалансирован. Больше всего они потребляют молока и молочных продуктов (291,0), также едят много овощей (114,4), мяса и мясных продуктов (97,8).

Даже местное традиционное праздничное блюдо «Богатая каша по-курски» можно отнести к здоровому питанию. Богатой каша считается потому, что для ее приготовления, кроме повседневной перловой крупы требуются грибы, лесные орехи, семена тыквы и обжаренный лук с морковью.

Символ Курской области – также полезный продукт, это яблоко сорта антоновка. В честь него на центральной улице Курска установлен необычный памятник – двухметровое яблоко из меди весом 150 килограммов.

Смотрите видеоролик «Здоровое питание. Советы на каждый день»

Справочно

Формирование среды, способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового питания, – одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

Активная просветительская работа ведется во всех регионах России, а также онлайн. Подробную информацию о различных системах питания, составлении сбалансированного рациона, выборе качественных и безопасных продуктов вы найдете на официальном сайте Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и включает в себя мониторинг питания россиян и исследование продуктов на качество и безопасность, разработку новой нормативной базы, а также просветительскую работу, популяризирующую принципы здорового питания и основы рациона. Всего к проекту в 2020 году присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек; посетителями сайта здоровое-питание.рф стали более 50 млн человек, охват социальных сетей – более 12 млн человек.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте www.здоровое-питание.рф.

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