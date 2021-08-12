В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид

Пункт будет работать без выходных и перерывов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый в Черноземье пункт ревакцинации открыли в Курске. Он расположен на втором этаже торгового центра на улице Карла Маркса 68. Заявленная мощность этого пропускного пункта – около 800 человек в день.

Здесь уже с 13 августа можно бесплатно пройти как вакцинацию, так и ревакцинацию против ковид. Использовать будут две вакцины - «Спутник» и «Спутник Лайт» института Гамалеи. Можно прийти без записи, по живой очереди.

Все, кто планирует пройти ревакцинацию, должны предоставить подтверждающий документ о том, что они переболели или перенесли ковид или завершили вакцинацию против коронавируса более шести месяцев назад.

Пункт расположен на площади 340 квадратных метров, что позволяет избежать очередей и скопления людей. Разово здесь обслуживают около 20 медицинских работников. Также работают волонтеры. В час можно принять от 60 до 80 пациентов.

С 13 августа здесь ждут всех желающих вакцинироваться жителей Курской области с 10 утра до восьми часов вечера без перерыва и выходных.

- Перед вакцинацией никаких дополнительных обследований по сдаче ПЦР или анализа на антитела не требуется, - сказала и.о. главврача ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» Ольга Карлова. - Если человек хочет заранее записаться и выбрать удобное время для вакцинации, это можно сделать через сайт Госуслуг, там же выбрать удобное по расположению лечебное учреждение, или позвонить на «горячую линию» по вакцинации, где оставить свои контактные данные и его запишут администратор или по контактным телефонам пунктов вакцинации, где тоже можно оставить заявку.

Процесс вакцинации в новом пункте проходит следующим образом: пациенту измеряют температуру тела, затем он бесконтактно обрабатывает руки антисептиком, проходит в зону оформления документации, где ему выдают одноразовые перчатки, далее проходит к администратору, к доктору и непосредственно в пункт вакцинации.

После вакцинации придется пройти в зону поствакцинального наблюдения, где пациент находится в течение получаса. За ним наблюдают врачи.

- Какой интервал между первым и вторым компонентами вакцины допустим?

- Между первым и вторым компонентами «Спутника» допускается интервал 90 дней. То есть все люди, которые сделали первый компонент и не могут ввести второй на 21-й день, могут отложить вакцинацию и прибыть в этот же пункт в течение 90 дней от момента первой вакцинации.

«Спутник Лайт» вводится один раз. После этого пациенту будет доступен сертификат о вакцинации против ковид в его Личном кабинете на сайте Госуслуг. На открывшемся пункте выписывают дополнительный бумажный сертификат, чтобы пациенты могли предоставить его по месту требования – на работу, в вуз, или сохранить для себя. Поскольку не у всех есть возможность скачать с Госуслуг сертификат.

Ранее глава курского Роспотребнадзора пригрозил "мерами" к организациям, где работают непривитые.

- Сейчас главная задача – подготовиться к осеннему сезону, когда школьники и студенты выйдут на учебу, многие вернутся из отпуска. Чтобы избежать введения локдауна, нам необходимо привить не менее 60% отдельных групп населения до 1 сентября. После 1 сентября мы будем принимать решительные меры к организациям, которые не отстранили от работы непривитых сотрудников, – сказал на совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.