Мощи Александра Невского в Курске: о чем просить святого

Поклониться святому можно будет в Знаменском соборе до 14 августа включительно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11.00 12 августа Курск встречает ковчег со святыми мощами святого благоверного великого князя Александра Невского.

С 12 по 14 августа он будет пребывать в Знаменском кафедральном соборе Курска.

Поклониться святым мощам благоверного князя в соборе можно будет

12 августа:

11:00 - встреча ковчега с мощами, молебен.

До 21:00 - доступ к мощам для верующих .

13 августа:

8:00 - 21:00 - доступ к мощам для верующих.

14 августа:

8:00 - 21:00 - доступ к мощам для верующих.

15 августа:

8:00 - ковчег с мощами отбывает.

В период пребывания святыни в соборе непрерывно (между утренним и вечерним Богослужениями) днем священники будут служить молебен с акафистом (ночью доступа не будет).

С 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии.

К святому обращаются с самыми разными просьбами. Люди могут просить и мужества, и смелости, и верности в вере, и отваги. Также он был примерным семьянином.

- Просить у святого можно любой помощи, которая нужна в данный момент, - говорят священники. - Для этого лучше заучить специальную молитву-тропарь и произносить ее про себя в храме около мощей. Но можно и просто помолиться - главное, чтобы это было от чистого сердца.