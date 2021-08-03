Курский облизбирком зарегистрировал список кандидатов от партии «Новые люди»

Фото предоставлено пресс-службой Партии "Новые люди"

В Курской области одни из самых жестких в стране сроков ведения избирательной кампании. Всего за 30 дней непарламентские партии должны были не только провести конференции по выдвижению кандидатов и оформить все документы, но и представить в избирательную комиссию подписи в свою поддержку. Партия «Новые люди» уложилась точно в срок.

Фото предоставлено пресс-службой Партии "Новые люди"

На сбор подписей вышли буквально все кандидаты в облдуму и многочисленные волонтеры. За три недели собрали необходимые по закону 5 тысяч подписей. После тщательной проверки облизбирком принял решение зарегистрировать списки кандидатов партии «Новые люди» в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу в количестве 48 человек.

Фото предоставлено пресс-службой Партии "Новые люди"

В первую тройку списка входят лидер курского отделения молодежного движения «Россия молодая», организатор донорских акций Анастасия Артемова, предприниматель Антон Тяпочкин и глава строительной компании «Гарант» Татьяна Бондаренко. Для получения кандидатских удостоверений установленного образца все 48 кандидатов от партии «Новые люди» отправились в избирком необычным способом – устроили пробежку. Партия решила организовать забег, чтобы подчеркнуть: здоровый образ жизни – в приоритете у Новых людей. А кандидаты от партии – не те люди, что смотрят на жизнь области только из окон служебных машин.

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Таким образом, в Курской области уже зарегистрированы все шесть списков, выдвинутые политическими партиями на выборах в облдуму по единому округу. В выборах будут участвовать «Единая Россия» (72 кандидата), КПРФ (66 кандидатов), ЛДПР (71 кандидат), «Справедливая Россия – За Правду» (61 кандидат), «Новые люди» (48 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (38 кандидатов). В зарегистрированных партийных списках – 356 кандидатов на 22 депутатских мандата. Еще 94 кандидата прошли регистрацию по 23 одномандатным избирательным округам

Фото предоставлено пресс-службой Партии "Новые люди"

Автор: Анна Петрова