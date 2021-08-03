Иван Федосеев: ипотека и кредиты наличными остаются драйверами роста банковского бизнеса

Руководитель уверен: не смотря на переход в «цифру», россияне не перестанут посещать банковские офисы.

- Расскажите, каким было первое полугодие 2021 года для банка в Курской области?

- Бизнес «Открытия» показал стабильный рост по всем показателям. В частности, кредитный портфель с начала года вырос на 34 %, а остатки на счетах юридических лиц – на 32 %. В этом году мы установили рекорд по выдаче кредитов юридическим лицам, в два раза превысив аналогичный период 2020 года. Выдача потребительских кредитов увеличилась на 41%.

- Как меняется спрос на банковские услуги? Что влияет сегодня на выбор клиентов?

- Жители нашего региона продолжают активно вкладывать средства в недвижимость, причем как на покупку, так и на отделку. Сейчас кредитные продукты совершенствуются и становятся удобнее для розничных клиентов, к примеру, взяв ипотечный кредит можно получить дополнительные средства на ремонт. Все больше наших клиентов переходят к новым моделям накопления и приумножения средств. Помимо стандартных сберегательных программ, сейчас актуальны инвестиционные продукты. Однако, в силу консервативности нашего региона, жители аккуратно пользуются этими инструментами. Окончательно восстановился спрос на кредиты для развития бизнеса. И сама модель работы с предпринимателями за время «коронакризиса» также претерпела изменения. Сейчас большинство вопросов наши бизнесмены решают без посещения офиса. В Курской области проникновение дистанционных сервисов сейчас составляет примерно 40%.

- А какими инструментами предпочитают пользоваться для сбережения и приумножения средств жители нашего региона?

- Снижение доходности по депозитам в 2020 году привело к рекордному притоку физических лиц на фондовый рынок. В качестве примера, рост нашего портфеля по инвестиционным продуктам увеличился на 65 % с начала года.

Сильное влияние на активный выход физических лиц на фондовый рынок оказал рывок в развитии инфраструктуры со стороны финансовых организаций. Благодаря дистанционным сервисам и принятию поправок к законодательству процесс инвестирования стал максимально простым и удобным, а открытие счета возможно полностью на удаленной основе.

- Ставки ниже, но квадратные метры – дороже. Не наблюдаете снижения спроса на ипотеку?

- Ипотека остается драйвером роста банковского бизнеса. Спрос на этот продукт по-прежнему высокий. И сохранится до конца года. Существенное влияние на развитие ипотечного кредитования в 2020 и 2021 году оказали льготные программы. Ипотека для молодых семей с детьми и военная ипотека – эти продукты неизменно занимают лидирующие позиции. За январь – июнь 2021 года продажи ипотечных продуктов возросли на 69 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- А что происходит у бизнеса? Какие направления в этом году актуальны?

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно поддерживает малый и средний бизнес с использованием государственных инструментов льготного кредитования. Банк вошел в топ-3 банков по объему выдач кредитов в рамках программы субсидирования Минэкономразвития по постановлению правительства №1764. Предприниматели героически пережили коронакризис. Да, пришлось многое менять, перестраивать бизнес, рефинансировать кредиты. Но я не знаю ни одного нашего клиента- предпринимателя, который бы сдался. Отличие 2020 года в том, что бизнесу, да и всем нам пришлось работать в условиях тотальной неопределенности. Главное качество предпринимателя – во всем видеть возможности. Посмотрите на рост объемов интернет-торговли, услуг по доставке, дистанционного обучения. Курские предприниматели, которые обратилась за поддержкой в прошлом году в наш банк, выполняют свои обязательства в полном объеме. Показательно, что сейчас для предпринимателей актуальны кредитные продукты, которые смогут способствовать росту бизнеса. То есть, бизнес в регионе намерен расти, несмотря на все трудности.

- Тренд прошлого и текущего года – максимальный «переход в цифру». Как долго еще будет актуален офисный формат обслуживания?

- Безусловно, тренд на диджитализацию наметился уже давно и в настоящее время 90 % всех продуктов банка можно получить удаленно, не посещая офис. К примеру, по итогам 2020 года 40% договоров на расчетно-кассовое обслуживание предпринимателей в банке «Открытие» открыто командой Sky Office, тогда как годом ранее их доля составляла 30%. Однако, считаю, что в ближайшей перспективе население не перестанет лично посещать офисы, так как клиенты по-прежнему предпочитают обсуждать серьезные финансовые вопросы лично с сотрудником банка. Поэтому «Открытие» работает над минимизацией времени ожидания обслуживания, введен сервис предварительной записи, который тоже доказал свою эффективность – около четверти клиентов банка пользуются этим сервисом.