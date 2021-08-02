Проект МФЦ Липецкой области признан лучшим в России

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Липецкая область победила сразу в двух номинациях ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Итоги смотра подвели в Минэкономразвития РФ, сообщили в областном управлении социальной политики.

Наш регион вошел в число лауреатов в номинации «Лучший проект МФЦ». Липецкую область отметили за интеграцию систем МФЦ и управления соцполитики. В центры «Мои документы» в прошлом году перевели все услуги соцзащиты. Их в нашем регионе получает треть населения. Это позволило ликвидировать очередь в территориальных центрах соцзащиты и сократить сроки предоставления той или иной меры поддержки населению. Кроме того, обратиться за помощью гражданин может в любое удобное отделение МФЦ по месту пребывания, что экономит средства жителей на проезд.

Объединить работу двух структур в прошлом году предложил глава региона Игорь Артамонов. «Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти», – подчеркивает руководитель области.

В результате реализации проекта почти в два раза, с 42 до 78, выросло количество услуг социальной защиты населения в центрах «Мои Документы». А доля обращений в МФЦ по этим услугам – с 52% до 95%. На региональном уровне реализована технология межведомственного электронного взаимодействия по 22 наиболее массовым услугам социальной защиты населения.

Кроме того, по итогам конкурса Липецкая область проявила себя в номинации «Лучший МФЦ малых городов». Краснинский отдел признан одним из лучших в стране. Работу центров оценивали по многим показателям. Так, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в Краснинском районе оказался высоким – 99,92%. Эксперты отметили удобный режим работы, транспортную доступность, высокий уровень клиентоориентированности сотрудников.

Также в рамках смотра состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2019 года, победителем которого в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» стала документовед Елецкого городского отдела Анна Казакова. В прошлом году чествование отложили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Конкурс среди МФЦ проводится с 2014 года по инициативе Липецкой области. В нем принимают участие все субъекты страны. Липецкая область ежегодно становится лауреатом в разных номинациях.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.