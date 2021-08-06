Волонтеры помогают вывозить мусор пенсионерам и курянам с ограниченными возможностями

Проект действует уже второй год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не многие знают, что в Курске реализуется социально - экологический проект «Чистая помощь», инициированный АО «САБ по уборке города Курска», экологическим движением «ЭкоКурск» и Ресурсным центром добровольчества Курской области.

Цель проекта - помощь пенсионерам и жителям с ограниченными возможностями в сборе и выносе мусора и вторсырья. Мусор бесплатно вывозят волонтеры и сотрудники САБ прямо от дверей квартир жителей. Далее собранные отходы перемещают в контейнеры для мусора, а собранное вторсырье отправляется на переработку.

- Для кого-то донести мусор до контейнерной площадки – целая проблема. У кого-то ноги больные, кто-то на пятом этаже без лифта. Мы рады, что можем предоставить такую помощь тем, кто в ней нуждается, - рассказывает руководитель экологического движения «ЭкоКурск» Комарова Екатерина.

Схема работы проекта проста: после обработки оставленной по телефону заявки, волонтер связывается с заявителем и сообщает подробности - когда приедут, во сколько.

Есть целая схема для того чтобы в условиях пандемии исключить личный контакт: после звонка в домофон, заявитель выставляет пакеты с мусором за дверь, а волонтеры забирают их. Если у заявителя возникли сомнения в том, что пришедшие люди – волонтеры, он может запросить у них код, который ему сообщат во время приема заявки в колл-центре, созданном на базе штаба проекта «МыВместе». Все волонтеры одеты в брендированную одежду.

Кстати, волонтеры вывозят любой мусор, даже крупногабаритный.

Сейчас волонтеры активно оповещают жителей районов Парковая и Волокно о такой возможности получить помощь тем, кому это нужно.

Оставить заявку можно по телефону 37-01-59, назвав свои ФИО и адрес.