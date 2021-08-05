Инфекционный корпус курской облбольницы постороят до конца сентября

Медучреждение должно заработать уже в ближайшее время Фото: Из архива КП.

Строительство инфекционного корпуса областной клинической больницы планируют завершить в сентябре, сообщили в администрации региона. Возводить инфекционный корпус начали в январе этого года. Сдать объект планируют в сентябре 2021 года. Сейчас на стройке трудятся 218 человек, задействовано 22 единицы техники.

В здании основного корпуса устанавливают оконные блоки, приступили к сооружению кровли. Проложена наружная канализация. Ведутся внутренние работы по монтажу электрики и вентиляции. На вспомогательном корпусе строители выходят на второй этаж. На этой неделе должны поступить трансформаторные подстанции, в ближайшее время ожидают также двери и лифты. Завершается возведение небольших зданий и сооружений, которые тоже относятся к госпиталю.

- Стоит задача построить в максимально короткие сроки достаточно большой объект. Мы взяли за основу проект Татарстана, однако постоянно приходится вносить в него корректировки. Так, из реализованного проекта был взят только лечебный корпус, здание центрального стерилизационного отделения спроектировано заново. Первоначально в госпитале предусматривалось всего лишь 12 реанимационных коек, а у нас будет 24. Перепроектирован еще целый ряд объектов – от вентиляции до внутренних инженерных коммуникаций, – рассказал председатель областного комитета строительства Роман Денисов.

Кроме того, сейчас поменялся подход к организации системы медицинских газов, чтобы оказывать помощь пациентам с ковидом на должном уровне. Если изначально в проекте был заложен расход порядка 15 литров в секунду, то сейчас с учетом течения заболевания такой показатель должен составлять от ста до 125 литров в секунду; это потребовало провести очередные корректировки в проекте.

Также возникла необходимость сделать закрытыми балконы: так показала практика эксплуатации в зимний период аналогичной больницы, которая уже год действует в Казани. Специалисты прорабатывают необходимое проектное решение.

На скорость возведения госпиталя также влияют рост стоимости строительных материалов и их ограниченное количество на рынке, добавили в Доме Советов.