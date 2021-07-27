«Ростелеком» поддержал масштабный киберфестиваль «Курская дуга»

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Гранд-финал соревнований состоялся 25 июля в концертном зале «МегаГРИНН» в Курске. Провайдер обеспечил площадку мероприятия проводным интернетом для проведения матча по игре Counter-Strike Global Offensive 5х5. Участниками финального этапа киберсостязаний стали более 100 спортсменов из Воронежа, Белгорода, Тамбова, Липецка, Москвы и Курска.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Киберспорт — молодая спортивная дисциплина, которая прочно входит в нашу жизнь. Фестиваль "Курская дуга" стал долгожданным мероприятием для всех любителей видеоигр. Соревнования переросли в настоящее шоу с конкурсами и анимированными костюмами. Мы рады, что уже не первый год являемся партнерами такого крупного события в Черноземье. Высокая скорость интернета позволила спортсменам показать максимум своих возможностей на площадке фестиваля. Использование сети передачи данных от “Ростелекома” помогло заказчику организовать в социальной сети “ВКонтакте” онлайн-трансляцию турнира, наблюдать за которым смогли тысячи людей по всей России».

Максим Беляков, председатель Курского отделения федерации компьютерного спорта России:

«Уже пять лет компьютерный фестиваль "Курская дуга" объединяет детей, молодежь и старшее поколение разнообразием тематических площадок и яркой развлекательной программы. На протяжении двух месяцев более 300 спортсменов сражались в популярных киберспортивных дисциплинах. Проведение такого масштабного события в Черноземье возможно только в сотрудничестве с надежным и проверенным годами партнером. Мы выражаем благодарность сотрудникам “Ростелекома" за высокий профессионализм и всестороннюю помощь в реализации проекта!».

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