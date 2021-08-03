Последствия урагана в Курске: рухнувшие деревья, оборванные линии электропередач и размытая тротуарная плитка

В Курске продолжают устранять последствия урагана Фото: Светлана ВОЛКОВА

Обрушившийся прошлой ночью ураган затронул весь областной центр, но больше всего от него пострадал Центральный округ.

Сильный ветер вырывал деревья с корнем. Некоторые из них падали на автомобили и линии электропередач.

- Было много заявок по падению деревьев, по порыву электропроводов. Сразу развернули оперативный штаб, провели экстренное заседание. Оценили ситуацию и определили основные направления работы. В первую очередь начали расчищать дороги и тротуары от деревьев на семи участках. Работы продолжались всю ночь, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Александр Новицкий.

Работы по расчистке улиц от поваленных деревьев и восстановлению подачи электроэнергии в Курске продолжаются. На месте работают сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, военнослужащие Химбридагы, электрики.

Напротив ОАО "Курскхлеб" провалился асфальт, коммунальные службы поставили ограждения. К работам по восстановлению дорожного покрытия приступят в ближайшее время, пообещали в мэрии.

На улице Большевиков упавшие деревья почти распилены, остается вывезти древесные отходы. Завершаются работы на территории детского сада № 103. Вечером дерево упало во двор дошкольного учреждения, к счастью, никто не пострадал. Помогают убирать большой канадский клен военнослужащие РХБЗ.

Полным ходом ведутся работы возле больницы скорой медицинской помощи, расположенной на улице Пирогова. Здесь рухнувшие деревья, задели линию электропередач. На участке трамвайных маршрутов №№ 2 и 3 от БСМП до 3-й Суворовской улицы продолжаются работы ликвидации последствий стихии и восстановлению трамвайного сообщения. В течение первой половины дня службами «Курскэлектротранса» произведена замена двух упавших опор контактной сети и произведена опиловка крон деревьев. Начаты работы по монтажу растяжек и контактного провода. Ожидается, что техническое движение трамваев будет восстановлено сегодня к 17.00, а полноценное движение по расписанию начнется с 4 августа.

На улице Дзержинского из-за сильного ливня размыло тротуарную плитку. Проблемные места ограждены. По словам дорожников на восстановление потребуется два-три дня.

Были зафиксированы остановки транспорта, несколько скважин вышли из строя. 21 аварийная бригада боролась с последствиями стихии ночью, утром подключились еще 12 бригад. Откликнулись и те, кто отвечает за содержание парков, предприниматели, военнослужащие.