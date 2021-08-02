ДТП под Курском с пьяным полицейским: один человек погиб, двое пострадали

В СК сообщили, что за рулем иномарки был сотрудник ОМВД России по Поныровскому району Курской области. Фото Следственного комитета

Страшное ДТП произошло в курском городе атомщиков Курчатове около полуночи 31 июля. Иномарка вылетела на встречку и сбила мотоцикл, за рулем которого был 17-летний парень. В аварии погиб один человек и двое пострадали.

СК уже завел уголовное дело против водителя иномарки - 31-летнего помощника оперативного дежурного ОМВД России по Поныровскому району Курской области. Его подозревают по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия примерно в 00 часов 05 минут 31 июля пьяный полицейский ехал на автомобиле марки «КИА РИО» по проспекту Коммунистический Курчатова. С ним был пассажир, который сидел на переднем сиденье.

Внезапно автомобиль выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в мотоцикл марки «RACER RS250CS», под управлением 17-летнего подростка.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался в отделении реанимации ФГБУЗ МСЧ-125 ФМБА России, 17-летний водитель мотоцикла и пассажир автомобиля доставлены в больницу с травмами, - рассказали в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сказали в СК.

В УМВД сказали, что сотрудник полиции, спровоцировавший аварию, уволен по отрицательным мотивам.