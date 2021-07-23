Николай Жеребилов: Главное в нашей работе - служение делу и людям

Трудовые будни депутатов 6-го созыва. За пять лет объем доходов в регионе увеличился в два раза.

Шестой созыв войдет в историю тем, что активно работал в период пандемии над со- циальными законами. Пять лет плодотворной работы депутатского корпуса позади. Какими они были, рассказал председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

- Николай Иванович, что оставляет «в наследство» региону и своим преемникам нынешний депутатский корпус?

- Основная задача депутатов - вести законодательную деятельность, чем, собственно, мы и занимались. Хочу подчеркнуть, что депутаты прошлых созывов заложили основы законодательной базы, а наш созыв старался ее совершенствовать. Надеюсь, что наши последователи тоже будут придерживаться принципа преемственности. Все нормативно-правовые акты (за пять лет их было 936), заключения и поправки в федеральные законы (4569) принимались только в интересах жителей Соловьиного края и были направлены на социально-экономическое развитие региона.

Важной стороной деятельности стала открытость в общении с экспертным сообществом: при Думе работали экспертные советы по вопросам образования, здравоохранения, семьи, материнства и детства, физической культуры и спорта, предпринимательства и инноваций. Активно проявили себя Совет молодых депутатов и Общественная Молодежная палата. Очень помогали в работе контакты с коллегами из Центрального федерального округа.

Депутаты были готовы к конструктивному диалогу, не боялись обсуждать острые темы.

Предвижу ваш вопрос о бюджете. За пять лет объем доходов увеличился в два раза: с 35,7 миллиарда рублей до 72 миллиардов рублей. А вот долговую нагрузку региона мы не увеличили.

- Цифры, которые вы назвали, впечатляют. Понимаю, что в одном интервью даже просто перечислить все документы - задача нереальная. Поэтому давайте остановимся на первостепенных.

- Я вам так скажу: деление на первостепенные и второстепенные не совсем корректно. Чтобы регион, как раньше говорили, набирал темпы, чтобы населению было здесь комфортно жить, важно все. Должны развиваться все отрасли без исключения: промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, образование, здравоохранение, культура и спорт, малый и средний бизнес.

Что касается конкретных шагов, то возьмем, к примеру, законы, направленные на защиту семьи и детей. Выплаты семьям, имеющим третьего и последующих детей, а также на содержание детей в семье опекунов довели до прожиточного минимума. На обеспечение школьной и спортивной формой детей из многодетных семей ввели ежегодные выплаты. Малоимущим студенческим семьям увеличили размер ежемесячных выплат.

Депутаты шестого созыва приняли законы экономичес-кой направленности (прежде всего о стратегическом планировании), была сформирована законодательная база в поддержку инновационной и инвестиционной деятельности. Принят ряд законов, способствующих развитию агропромышленного комплекса. Много внимания уделялось совершенствованию законодательства по развитию местного самоуправления: «О закреплении за сельскими поселениями Курской области отдельных вопросов местного значения», «О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта» и др.

Трудовые будни депутатов 6-го созыва. За пять лет объем доходов в регионе увеличился в два раза.

- Какие задачи приходилось решать депутатам, чтобы в период пандемии поддержать курских медиков, родителей с детьми, предпринимателей?

- Потребовалось дополнительное финансирование, и в 2020, и 2021 годах Дума совместно с региональной администрацией оперативно вносила изменения в закон об областном бюджете в части увеличения расходов на мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Назову цифру: на эти цели направлены бюджетные средства в размере около 8 млрд рублей.

В регионе своевременно проведены все выплаты семьям с детьми, оказана помощь предприятиям малого и среднего бизнеса субсидиями на зарплату, предоставлена отсрочка по налогам и страховым платежам на 6 месяцев, индивидуальным предпринимателям - налоговый вычет в размере одного МРОТ, произведены доплаты медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы.

Бизнесу предоставлены все предусмотренные федеральные и региональные меры поддержки. Назову только некоторые законы, направленные на эти цели: «О налоге на имущество организаций»; «О введении на территории Курской области специального налогового режима»; «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».

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- Николай Иванович, вы сами сказали, что депутаты не боялись острых тем. Задам прямой вопрос: всегда ли удавалось найти взаимопонимание коллегам из разных фракций?

- У каждой из четырех фракций свое видение и реальных проблем населения, и способов их решения. Но мы всегда находили возможность коллегиально решать вопросы, учитывая интересы жителей Курской области.

Отмечу: это была одна из самых профессиональных Дум региона. В ее составе трудилось: три доктора и 11 кандидатов наук, генеральные и управляющие директора крупных компаний, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители адвокатской палаты, заведующие детскими садами, библиотеками, работники культуры и спорта, предприниматели.

И сегодня искренне хотел бы поблагодарить и своих коллег-депутатов, и команду губернатора Романа Старовойта, с которой тесно взаимодействовали, за взаимопонимание и своевременную подготовку законопроектов.

- Еще один вопрос из числа не самых простых: как выполнялись наказы избирателей?

- Да, вопрос, действительно, непростой. Поясню: перечень наказов состоит из двух разделов. Финансирование одних осуществлялось из областного бюджета, других - из муниципальных средств. Выполнение по первому разделу составило 60,3% (из 992 наказов исполнено 598), по второму - 58,2% (из 1379 наказов исполнено 803).

Проблемы и в первом, и во втором случае аналогичные. Они касались строительства и реконструкции дорог; водоснабжения; образования; культуры; газификации; здравоохранения; физкультуры и спорта. Ход исполнения наказов мы неоднократно обсуждали и на заседаниях комитетов, и на заседаниях Думы.

Причины неисполнения - отсутствие заявок муниципальных образований, отсутствие проектно-сметной документации по объектам, недостаточное количество финансовых средств.

- Николай Иванович, коронавирус, увы, не хочет сдавать позиции. Усилены меры санитарно-эпидемиологической защиты. И что же, личные приемы населения отменены?

- Ни в коем случае. Депутаты перешли на дистанционное ведение приемов, благо современные технологии позволяют это сделать. Так что диалог с нашими избирателями не прекращался.

Много сейчас вопросов по оказанию медицинской помощи: очень сложно записаться на прием к узким специалистам через «Госуслуги» и электронные обращения. Стараемся помочь всем. Вопросы избирателей народные избранники отрабатывают с профильными комитетами.

- А что, на ваш взгляд, главное в работе депутата?

- Главное в нашей работе - служение делу и людям. Перед депутатами разных созывов стояли разные задачи, но цель всегда была одна - повысить качество жизни, создать в регионе условия для социально-экономического роста.

Хочу поблагодарить депутатов шестого созыва, всех, кто сотрудничает с Курской областной Думой, за проделанную работу. А депутатам седьмого созыва хотел бы пожелать слаженной, плодотворной работы и уважения к избирателям.

kurskduma.ru

Беседовала Александра Черных.