Есть компании, которые умеют помогать!

В настоящий момент агрохолдинг «Мираторг» активно поддерживает образование и спорт в регионах своего присутствия, заботится об инфраструктуре и не планирует останавливаться на достигнутом

Не хлебом единым жив человек... Это в компании «Мираторг» знают наверняка, недаром же компания занимается тем, что производит качественные продукты питания. Но есть понимание и других важных моментов. Например, чтобы из деревни не уезжали жители, там нужна работа. Нужна и хорошая современная школа, где бы ребят учили, опираясь на новые технологии с использованием всех нынешних очень больших технических и информационных возможностей. А после работы и учебы важно, чтобы было, где приятно и с пользой провести досуг. Например, позаниматься спортом на благоустроенной площадке или даже в спортивном комплексе. Давно следует озаботиться тем, чтобы развести понятия «российская деревня» и «медвежий угол». И здесь, в компании, занимаются этим вопросом.

Так, благодаря участию компании преобразилась Хмелевская сельская школа Выгоничского района. В классах, учительской, столовой, актовом зале – везде появилась новая мебель. И технически школу хорошо оснастили, снабдив преподавателей и учащихся стационарными компьютерами и многофункциональными устройствами. Дистанционно доступно почти все – информация, книги, учебники, учебные программы, специальные курсы, по окончании которых можно получить недостающие компетенции и стать востребованным специалистом и прилично зарабатывать. Что и говорить - открыто окно в большой мир знаний. И это не единственная школа в Брянской области, преображенная усилиями ответственного бизнеса.

Что ж, за детьми будущее. Нужна компетентная, знающая молодая смена, о которой необходимо позаботиться заранее – ведь все производства агрохолдинга, включая животноводческие комплексы, оснащены передовыми цифровыми технологиями. Местные ребята должны владеть компьютерами и иметь равные стартовые возможности для адаптации во взрослой жизни со своими городскими сверстниками. Именно поэтому компания делает упор на современное оснащение сельских школ.

А клуб бокса «Апперкот», существующий в Корочанском районе Белгородской области уже 4 года, получил в дар новую спортивную экипировку, которая соответствует всем необходимым стандартам Федерации бокса России. Это пропуск на новый уровень соревнований, личностного спортивного развития каждого из 60 тренирующихся здесь ребят. Молодежь талантлива – многие юные спортсмены являются победителями, финалистами и призерами областных соревнований. С новой экипировкой ребята смогут выступать на официальных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней, а Клуб – проводить собственные турниры и предоставлять форму гостям. Стране нужна здоровая и верящая в свои победы молодежь.

В фокусе зрения ведущего работодателя и налогоплательщика Брянской области и дороги. Это отдельная статья расходов. Сразу три новые дороги появились на Брянщине в прошлом году благодаря усилиям агрохолдинга, который профинансировал проектно-сметную документацию и прохождение госэкспертизы. Речь идет об участках «Трубчевск – Ломакино», «Трубчевск – Мошки» и «Баклань – Котляково». В общей сложности они протянулись на 22,5 километра. И это не считая налоговых отчислений.

На благотворительные проекты только за прошедшее время агропромышленный холдинг потратил более 300 млн рублей. Естественно, что в основном такая работа ведется там, где расположены фермы и заводы предприятия. То есть на Брянщине, где сосредоточены основные производственные мощности, а также в соседних областях - Курской, Орловской, Белгородской и Тульской.

На этом списке добрых дел компания не собирается останавливаться. Надеемся, что этот правильный пример позаимствуют и другие частные компании, которым не безразлично благополучие других.

Марина ЛУГОВАЯ.