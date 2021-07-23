"Будет трудно, но мы верим в наших спортсменов!": в обладминистрации прокомментировали участие курян в Олимпиаде-2020

Курская область готовится болеть за своих героев Фото: предоставлено пресс-службой

Как уже сообщала КП, на Олимпиаде в Токио выступят курские рапиристы Инна Дериглазова и Владислав Мыльников, а также игроки баскетбольного клуба "Динамо" Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.

Двадцатилетний курский рапирист Владислав Мыльников – неоднократный победитель всероссийских соревнований, чемпион этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров в командных соревнованиях, на юниорском первенстве Европы замкнул тройку лидеров в личном зачете и стал чемпионом в команде. Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка 2016 года, заслуженный мастер спорта России по фехтованию. Инна живет и тренируется в своем родном Курчатове.

Евгения Фролкина - победитель Лиги наций U23, серебряный призер чемпионата мира U23. Девушке 23 года, ее рост 183 см. Вместе с Евгенией в Токио сыграет ее сестра-близняшка Ольга.

Девушки занимаются баскетболом с девяти лет. В 13 начали профессиональную карьеру, уехав из Пензы в Москву. Еще через четыре года спортсменок пригласили в курское «Динамо». В 2019 году Евгения и Ольга Фролкины вошли в тройку лучших стритболисток мира среди девушек не старше 23 лет.

Юлия Козик – победитель Лиги наций U23, серебряный призер чемпионата мира U23. Перешла в курский клуб из московского «Динамо». Девушке 24 года, ее рост 177 см.

- На этих Играх сборная страны будет выступать без национальных гимна и флага. Будет трудно, но мы верим в наших спортсменов! Болеем за них в Курске и желаем побед в Токио! - прокомментировали участие курских спортсменов в престижных играх.

Накануне начала Олимпийских Игр в Токио курский рапирист Владислав Мыльников рассказал "КП" о своих первых впечатлениях:

— Мы только сегодня прилетели в Токио, до этого у нас сбор был в Хабаровске, поэтому акклиматизироваться пришлось там, — рассказал Владислав. – Первое время было тяжеловато, потом привыкли.

По словам спортсмена, в Токио их встретили очень хорошо, все необходимые процедуры команда прошла достаточно быстро.

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