В Курской области кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди» стала Анастасия Артемова

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4 июля в Москве прошел федеральный съезд партии «Новые люди». На нем был одобрен список кандидатов для участия в выборах в ГД РФ восьмого созыва. В федеральной части списка - основатель партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Сардана Авксентьева.

- В прошлом году нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму. За почти полтора года работы партия открыла 72 региональных отделения, запустила более 600 избирательных штабов, - напомнил в начале съезда Алексей Нечаев о пути, который партия «Новые люди» прошла всего за год.

Всего «Новые люди» выдвинули 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, кандидаты от партии «Новые люди» будут участвовать в ряде региональных избирательных кампаний.

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- Это люди неравнодушные — профессионалы своего дела. Они много сделали для районов, городов, областей, в которых они живут. В прошлом году мы сказали: изберутся кандидаты в заксобрания или нет, они будут продолжать помогать людям. И мы видим, что кандидаты, не выигравшее выборы, никуда не делись — они продолжают общественную работу, - подчеркнул Нечаев.

Большое впечатление на делегатов произвело выступление Сарданы Авксентьевой. С 2018 до 2021 год Авксентьева являлась мэром Якутска. Своим нестандартным для России отношением к работе мэра она завоевала доверие не только местных жителей, но и многих россиян. В начале этого года Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья, но едва поправившись, не смогла отсиживаться в стороне: в апреле она стала советником Алексея Нечаева по работе с регионами. Ее эмоциональная речь тут же разошлась на цитаты:

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- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу.

Кандидатом в Госдуму от Курской области по Сеймскому одномандатному округу №110 выдвинули Анастасию Артемову. Несмотря на ее юность, Анастасию уже знают как общественного деятеля, волонтера, лидера молодежного движения КРО ООД «Россия молодая». Она рассказала нам о своих впечатлениях от съезда:

- Все прошло в позитивном ключе. Алексей Нечаев обозначил цели, и мы с новыми силами отправились обратно в регионы – работать. Я уверена, что у партии «Новые люди» хороши перспективы, раз нас поддерживают такие люди, как Сардана Авксентьева. Меня очень вдохновило ее выступление. Цели, с которыми лично я иду на выборы, это прежде всего сфера образования и вопросы трудоустройства выпускников местных вузов в регионах. Я хочу предотвратить отток молодежи из нашей области.

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Кандидатом по Курскому одномандатному округу №109 стала соучредитель и президент Фонда “Поддержки и укрепления современной культуры” Татьяна Бондаренко. Она же стала вторым номером в списке территориальной группы №15, объединившей Белгородскую и Курскую области. В список вошли еще два курянина – глава Курского отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев и активистка и волонтер партии «Новые люди» Кристина Дюдина.