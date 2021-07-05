Очередной этап Детского Кубка России по шахматам проходит в Липецкой области

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Всего в турнире участвуют 80 юных шахматистов из Астраханской, Калужской, Московской, Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской, Волгоградской, Липецкой областей. Сильнейших определят в четырех возрастных категориях: среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом, в том числе шахматами», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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В соревнованиях принимают участие сильнейшие липецкие шахматисты, которые поборются с юными спортсменами из других регионов за зачетные кубковые очки. Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами, медалями и получают путевку в финал Высшей лиги Первенства России в качестве основных участников. Спортсмены, занявшие там первые места, направляются по решению ФШР для участия в первенстве мира 2022 года или в первенстве Европы 2022 года среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях.

«Впервые за всю историю Липецкая область принимает соревнования такого уровня. Этот Кубок - отличный шанс для наших шахматистов получить и повысить международный рейтинг, а также потренироваться перед Первенством области, которое состоится в августе», - отметил судья соревнований Заур Дзантиев.

«Липецкие ребята имеют возможность, не выезжая за пределы области, сыграть с ребятами из других регионов. Участие в этом этапе подразумевает начисление кубковых очков. По трем этапам эти очки суммируются и лучшие ребята попадают в финал Кубка», - сказал международный арбитр, главный судья соревнований , вице-президент федерации шахмат ЦФО Алексей Москвин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.