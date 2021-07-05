Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что Михайловский ГОК – один из интереснейших производственных объектов, визитная карточка Курской области Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках Всероссийского форума по промышленному туризму свой проект по развитию этого направления экономики в Курской области представила Компания «Металлоинвест». Реализован он будет уже до конца 2021 года на базе Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Первые экскурсии на промышленный гигант стартуют уже в сентябре.

Экскурсия на комбинат станет частью больших туристических маршрутов по Курской области, включающих памятники воинской Славы, дом-музей Георгия Свиридова, музей-усадьбу Афанасия Фета, Курскую Коренную пустынь и другие достопримечательности.

Уже разработаны туристические пакеты для гостей разных возрастов. В ходе детской экскурсии «Железная руда от А до Я» ребята посетят музей истории комбината и увидят железорудный карьер.

Основной маршрут для взрослых «Руда – рождение металла» дополнит фабрика окомкования. Здесь туристам расскажут, как производят окатыши. Также можно будет пообедать в настоящей горняцкой столовой.

Короткий маршрут «Сердце карьера» начнется с музея, продолжится на смотровой площадке карьера, а завершится в центре современного искусства «Цикорий».

В перспективе будет разработаны и программы выходного дня - для детей, студентов и взрослых. Кроме визита на производственные объекты они будут включать в себя экскурсию по городу горняков Железногорску.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании Юлия Мазанова отметила, что промышленный туризм – это часть комплексного подхода Металлоинвеста к развитию территорий:

– Мы видим, что требования людей к социально-культурной среде, в которой они живут, постоянно растут. Промышленный туризм должен стать драйвером развития и инфраструктуры регионов, индустрии гостеприимства, малого и среднего бизнеса, атмосферы города. Он даст импульс к созданию новых культурных и экономических партнерств.

В рамках деловой сессии «Притяжение КМА – перспективы развития промышленного туризма» губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что Михайловский ГОК – один из интереснейших производственных объектов, визитная карточка Курской области:

- Наш край имеет богатую историю и традиции, знаменит многими достопримечательностями. Промышленный туризм позволит гостям и курянам познакомиться с деятельностью ведущих предприятий региона, повысит активность профориентационной работы, будет способствовать привлечению перспективных кадров.

- Мы расскажем гостям об истории освоения месторождения, передовых технологиях, которые внедряются на производстве, нашей железорудной продукции, - добавил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров. - Знакомство с работой ГОКа поможет школьникам и молодежи сделать выбор будущей профессии.